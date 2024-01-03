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Евросоюз осудил теракт в Иране

Даниил Сотников
3 января 2024 г.

Евросоюз и Германия осудили теракт в Иране, жертвами которого стали около 100 человек, и призвали привлечь виновных к ответственности.

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Последствия теракта в Иране
Последствия теракта в ИранеФото: Tasnim News Agency/AP/picture alliance

Европейский Cоюз осудил взрыв бомбы в Иране, жертвами которого стали около 100 человек, назвав произошедшее террористическим актом. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, опубликованном в среду, 3 января.

"ЕС решительно осуждает сегодняшний взрыв бомбы в иранском городе Керман. Этот террористический акт привел к шокирующему числу жертв и ранений среди гражданского населения. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявили в ЕС.

Теракт осудили и в МИД Германии. "Мы глубоко опечалены многочисленными жертвами сегодняшних взрывов в Кермане, включая множество детей. Мы осуждаем этот террористический акт. Люди в Иране заслуживают будущего мира и безопасности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

При теракте в Иране погибли около 100 человек

Днем 3 января на кладбище в иранском городе Керман на церемонии памяти убитого в 2020 году генерала Касема Сулеймани произошли два взрыва. В результате погибли 95 человек, более 200 получили ранения. Власти Ирана назвали произошедшее терактом, не сообщив, кого считает причастным к нему. По сообщениям местных СМИ, взрывные устройства были заложены в сумки и активированы дистанционно.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в январе 2020 года в результате удара американского беспилотника в Ираке. Сулеймани командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции, которое отвечало за проведение операций за пределами Ирана. Его называли одним из самых влиятельных иранских генералов на Ближнем Востоке. США обвиняли его в разработке планов нападения на американских дипломатов и военнослужащих в регионе.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что США не имеют никакого отношения к взрывам в Иране, и у американских властей нет оснований считать, что к этому может быть причастен Израиль. По сообщениям СМИ, после взрывов у кладбища собралась толпа, скандировавшая "смерть США" и "смерть Израилю".

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