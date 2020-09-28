 Евросоюз осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе | Новости из Германии о Европе | DW | 18.10.2020

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Европа

Евросоюз осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе

ЕС решительно осуждает все нападения на мирных граждан в зоне армяно-азербайджанского конфликта, вне зависимости от того, какая из сторон их осуществляет.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

"Европейский Союз приветствует совместное заявление Армении и Азербайджана о гуманитарном перемирии, которое должно было вступить в силу вчера вечером в 00.00 по местному времени в результате посреднических усилий президента Франции Эмманюэля Макрона в координации с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ. ЕС осуждает тот факт, что, к сожалению, нарушения продолжаются, сообщается о военных действиях в Нагорном Карабахе вокруг  него", - говорится в опубликованном в воскресенье, 18 октября, заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В заявлении отмечается, что нарушение перемирия приводит ко все большим страданиям гражданского населения Нагорного Карабаха и обостряет конфликт между государствами, "еще больше затрудняя заживление ран".  Боррель указал, что конфликт между Баку и Ереваном сопровождается многочисленными и неприемлемыми жертвам среди гражданского населения. ЕС решительно осуждает все подобные нападения на мирных граждан, вне зависимости от того, кто их осуществляет.

Глава европейской дипломатии указал, что вновь поговорил  с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы внушить им, что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами.  В разговорах была подчеркнута необходимость немедленного прекращения нападений на гражданских лиц.

ЕС по-прежнему подтверждает готовность поддержать стороны в долгосрочном урегулировании конфликта и продолжает следить за ситуацией.

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  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто более 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    В воскресенье, 27 сентября, началась новая эскалация конфликта - военные действия идут с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения вооруженных сил обеих сторон. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий. Азербайджан пытается силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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