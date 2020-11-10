 Страны Евросоюза намерены расширить обмен данными в борьбе с терроризмом | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Страны Евросоюза намерены расширить обмен данными в борьбе с терроризмом

Министры внутренних дел государств ЕС готовят совместное заявление об ужесточении борьбы с терроризмом. В проекте документа подчеркивается, что обмен данными должен осуществляться с соблюдением основных прав человека.

Австрийские полицейские после теракта в Вене 2 ноября 2020 года

Австрийские полицейские после теракта в Вене 2 ноября 2020 года

Министры внутренних дел государств Европйеского Союза на фоне недавних терактов в Вене, Париже, Ницце и Дрездене намерены усилить координацию действий в борьбе с терроризмом путем дальнейшего расширения обмена данными. "Доступ компетентных ведомств к цифровым данным, имеющим решающее значение для предотвращения и пресечения терактов, должен быть обеспечен и улучшен", - говорится в проекте совместного заявления министров по итогам конференции в пятницу, 13 ноября, в Брюсселе.

Информация, имеющая отношение к борьбе с терроризмом, должна быть занесена в базы данных, подчеркивается в проекте документа. В нем также указывается, что необходимо бороться с самими корнями религиозного экстремизма,  в частности позаботиться о том, чтобы подготовка исламских священнослужителей осуществлялась по возможности на территории Евросоюза.

"Бич готового к насилию экстремизма и терроризма не поколеблет Европу в ее устоях. Террористы не смогут выиграть свою войну", - подчеркивается в проекте совместного заявления. Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС намерены к началу декабря разработать концепцию обеспечения внутренней безопасности и полицейского партнерства в рамках Европы.

Смотрите также:

  • Подростки зажигают свечи (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2001 год: Взрыв у входа в дискотеку "Дольфи"

    5 июня 2001 года смертник подорвал себя в толпе подростков у входа в дискотеку "Дольфи" на набережной Тель-Авива. Охранник не пустил террориста внутрь, но и не стал его обыскивать. Клуб посещали в основном русскоязычные подростки, самой младшей из жертв было всего 14 лет. Погиб 21 человек.

  • Полицейский на фоне разрушенного ночного клуба

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2002 года: Взрывы возле ночных клубов на Бали

    Большинство жертв - иностранные туристы, в основном австралийцы. Погибло и шесть немцев. Всего жертвами нападений стали 202 человека. На какое-то время туризм на Бали пришел в упадок - число приезжающих уменьшилось на 80 процентов. Затем началось медленное восстановление отрасли.

  • Перед зданием зала мюзикла Норд-ост

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2002 год: Захват Театрального центра на Дубровке

    Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и три дня удерживала зрителей, пришедших посмотреть мюзикл "Норд-Ост".. Во время штурма силовики использовали газ, приведший к многочисленным жертвам среди заложников. Так или иначе, террористы не смогли использовать взрывные устройства. Погибло более 130 человек из числа заложников.

  • Посетители фестиваля рок-музыки (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2003 год: Взрыв на рок-фестивале "Крылья"

    Чеченская смертница подорвала себя во время выступления группы "Король и Шут". В общей сложности от взрыва на Тушинском аэродроме погибло 15 человек. Фестиваль закрылся в 2007 году, а в 2013 году была предпринята неудачная попытка ребрендинга.

  • На концерте группы Eagles of Death Metal (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2015 год: Нападение на концертный зал "Батаклан" в Париже

    Исламисты проникли в здание и начали расстреливать зрителей на выступлении рок-группы Eagles of Death Metal. Сначала они 10 минут расстреливали толпу из автоматов Калашникова и бросали гранаты, затем забаррикадировались с заложниками. Погибло 90 человек.

  • После нападения на гей-клуб в Орландо, на месте трагедии

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2016 год: Массовое убийство в Орландо

    Сотрудник частной охраны Омар Мартин расстрелял из винтовки и пистолета посетителей гей-клуба Pulse. Позвонив во время атаки в 911, он поклялся в верности террористической группировки "Исламское государство". Оружие он купил официально. Погибло 50 человек.

  • Ансбах после взрыва

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2016 год: Взрыв в немецком Ансбахе

    27-летний сирийский беженец, проживший в Германии всего два года, подорвал себя среди гостей музыкального фестиваля Ansbach Open. Не исключено, что бомба взорвалась раньше, чем он планировал. Погиб только он один, ранено 15 человек.

  • Ночной клуб в Стамбуле на берегу Босфора (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2017 год: Нападение на ночной клуб в Стамбуле

    Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов убил охранника у входа в стамбульский клуб "Reina" и проник внутрь, где начал расстреливать гостей из автомата. Спасаясь, тем пришлось прыгать в воды Босфора. Погибло 37 человек.

  • Посетители концерта в Манчестере после взрыва

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2017 год: Теракт на концерте в Манчестере

    Смертник подорвал себя на концерте американской певицы Арианы Гранде. В зале находилось очень много детей и подростков. После взрыва началась паника, поиски пропавших детей продолжались всю ночь. Погибло 22 человека.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Смотреть видео 26:24

Исламистский террор во Франции: как бороться с фейками? Европа в фокусе (12.11.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Теракт в Австрии и его исламистский след. DW Новости  

Теракт в Ницце: по словам Макрона, Франция не уступит террористам  

Также по теме

Frankreich Nizza | Trauer nach Anschlag | Basilika Notre-Dame

Еврокомиссия подготовит обновленную программу борьбы с терроризмом 10.11.2020

В Брюсселе высказываются за реформу шенгенского соглашения путем усиления защиты и контроль на внешних границах сообщества при сохранении свободы передвижения внутри Европы.

Frankreich - Polizei - Sicherheit

По делу о теракте в Ницце задержан еще один подозреваемый 31.10.2020

Обоих задержанных подозревают в том, что они контактировали с мужчиной, напавшим на посетителей базилики Нотр-Дам, незадолго до преступления.

Österreich Wien nach dem Terroranschlag

Наследники "халифата": главное о терроризме в Европе 05.11.2020

Кровавый теракт в Вене стал свидетельством того, что джихадисты угрожают не только Франции, но и другим европейским странам. Что можно сделать для предотвращения радикализации мусульман?

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус: в Украине - новый пик суточного инфицирования  

Конфликт в Берлине: что не поделили чеченцы с арабским кланом  

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно