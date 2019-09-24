Евросоюз наложил штраф в 875 млн евро на VW и BMW

Еврокомиссия в рамках дела о картельном сговоре в отношении пяти немецких автопроизводителей наложила многомиллионные штрафы. Volkswagen (VW) должен заплатить 502 млн евро, а BMW - 373 млн евро, сообщил регулятор в Брюсселе в четверг, 8 июля.

Все компании признали участие в сговоре и согласились на мировое соглашение. Дело касалось картельных договоренностей о технологиях по очистке выхлопа дизельных автомобилей.

Daimler полностью освобожден от уплаты штрафа, поскольку именно он проинформировал Брюссель о сговоре. В противном случае ему пришлось бы заплатить 727 млн евро.

Картельный сговор

По данным Еврокомиссии, автопроизводители регулярно проводили совещания, на которых обсуждалось, как устранить вредные выхлопы с содержанием окиси азота с помощью добавления вещества AdBlue. В ходе этих встреч они договорились не конкурировать друг с другом в очистке выхлопов выше установленной законом нормы несмотря на то, что нужные технологии уже существовали.

Daimler, BMW, VW, Audi и Porsche располагали технологиями, позволяющими очищать вредные выхлопы значительно лучше, чем предписано нормами ЕС, констатировала комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, подчеркнув, что конкуренция и инновации имеют решающее значение для выполнения Европой задач по защите климата.

Смотрите также: