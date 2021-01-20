Евросоюз может обсудить санкции за арест Алексея Навального 25 января

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят арест российского оппозиционера Алексея Навального на встрече 25 января. Темой заседания могут стать новые санкции против властей России, но окончательное решение, вероятно, будет принято только после судебного заседания по делу оппозиционера, рассказал информагентству dpa неназванный источник в дипломатических кругах ЕС в среду, 20 января.

В тот же день посол ЕС в России Маркус Эдерер (Markus Ederer) заявил журналистам, что "единый ответ Евросоюза на арест Навального обсуждается в различных европейских органах", приводит его слова РИА "Новости". По словам Эдерера, инициатором новых санкций, которые затем должны быть согласованы, может выступить любая страна ЕС.

Страны Балтии призвали ввести санкции против РФ

18 января Евросоюз осудил задержание Навального и призвал немедленно освободить его. В тот же день главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии направили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю письмо с призывом "принять дополнительные жесткие дипломатические меры по усилению давления на российские власти, чтобы способствовать освобождению Навального". Страны Балтии заявили о необходимости обсудить эту тему, "в том числе возможное введение новых ограничительных мер", на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД 25 января.

Заседание по делу Навального назначено на 2 февраля

Задержания Навального после возвращения в Москве

Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он 17 января вернулся в Россию и сразу же был задержан , а затем арестован на 30 суток. Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу "Ив Роше". Заседание по ходатайству о замене условного срока на реальный запланировано на 2 февраля.

Навальный обвиняет в попытке своего убийства Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального. С призывом об освобождении Навального выступили ЕС, НАТО, Германия, США и другие страны.

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