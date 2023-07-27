ЕЦБ в девятый раз подряд повысил базовые ставки

В борьбе с сохраняющейся высокой инфляцией в еврозоне ЕЦБ повысил учетные ставки на 0,25 процента. Только накануне Федеральная резервная система США повысила базовую ставку до рекордного уровня за почти четверть века.

Европейский Центробанк (ЕЦБ) в борьбе с высокой инфляцией в еврозоне в девятый раз подряд повысил базовые учетные ставки. Совет ЕЦБ в четверг, 28 июля, решил повысить эти ключевые индикаторы еще на 0,25 процентных пункта. В результате базовая ставка, по которой коммерческие банки могут получать кредиты у ЕЦБ, выросла до 4,25 процента. В последний раз ставка находилась на таком уровне в начале мирового финансового кризиса в октябре 2008 года.

В то же время базовая ставка ЕЦБ по депозитам увеличена до 3,75 процента, а ставка по маржинальным кредитам - до 4,5 процента.

В США также повышена базовая ставка

После многих лет нулевых и даже негативных базовых ставок европейский регулятор из-за высокой инфляции беспрерывно повышает этот индикатор с июля 2022 года. Только накануне Федеральная резервная система США повысила свою базовую ставку до рекордного уровня за последние 22 года - до 5,25 - 5,5 процента.

Высокие проценты приводят к удорожанию кредитов. Это может затормозить спрос и сдержать рост дороговизны. В то же время дорогие кредиты могут оказать негативное влияние на экономический рост.

В июне инфляция в еврозоне снизилась. По данным европейского статистического ведомства Eurostat, потребительские цены в 20 странах еврозоны выросли в годовом исчислении на 5,5 процента. В мае инфляция еще составляла 6,1 процента. Однако эти показатели по-прежнему значительно превышают установленную ЕЦБ норму на уровне двух процентов в год.

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