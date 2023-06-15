Европейский Центробанк повысил базовые учетные ставки

Европейский Центробанк (ЕЦБ) в борьбе против высокой инфляции вновь повысил базовые учетные ставки на 0,25 процента. Основная ставка, по которой коммерческие банки могут брать кредиты у ЕЦБ, увеличена до 4 процентов, а базовая ставка по вкладам - до 3,5 процента, сообщил регулятор в четверг, 15 июня.

"Инфляция снизилась, но еще долго будет оставаться на высоком уровне", - отмечается в сообщении ЕЦБ. Регулятор скорректировал прогнозы трехмесячной давности по инфляции и экономическому росту в странах еврозоны соответственно в сторону повышения и понижения.

На текущий год ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 5,4 процента (мартовский прогноз - 5,3), на 2024-й - на уровне трех (март - 2,9), а на 2025 год - на уровне 2,2 процента (март - 2,1). В среднесрочной перспективе Европейский Центробанк ожидает стабильные цены при ежегодном росте дороговизны около двух процентов.

Прогноз по росту экономике

Если в марте ЕЦБ прогнозировал рост экономики в еврозоне в текущем году на уровне одного процента, то теперь - лишь на уровне 0,9 процента. В предстоящем году регулятор ожидает совокупного роста ВВП в объеме 1,5 процента (мартовский прогноз - 1,6). Прогнозы регулятора по росту экономики в еврозоне на 2025 год не изменились (ожидаемый прирост ВВП 1,6 процента).

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