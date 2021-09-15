Европарламент одобрил новые правила выдачи "голубых карт" ЕС

Европейский парламент одобрил новую директиву о "голубой карте" (Blue Card), устанавливающую измененные правила допуска высококвалифицированных иностранцев на рынок труда Евросоюза. На пленарном заседании в Страсбурге в среду, 15 сентября, этот документ поддержали 556 евродепутатов, 105 проголосовали против, а еще 31 - воздержался, сообщает корреспондент DW с места событий. Теперь директиву должен окончательно утвердить Совет ЕС. После ее официальной публикации у государств Евросоюза будет два года, чтобы внести новые правила в свое национальное законодательство.



Получить "голубую карту" Евросоюза станет проще

Нынешние правила упрощают порядок выдачи "голубой карты": порог зарплаты, который позволяет ее получить, стал более гибким: его можно устанавливать в диапазоне между 100% и 160% от средней зарплаты в стране. Сейчас он составляет 150%. Еще одно условие получения Blue Card - наличие трудового договора либо юридически обязывающего предложения работы. Причем предусмотренный ими минимальный срок трудовых отношений сократится с одного года до шести месяцев.



Что такое Blue Card



Blue Card - это разрешение на проживание и работу в одной из 25 стран Европейского Союза (кроме Дании и Ирландии) для высококвалифицированных граждан стран, не входящих в состав ЕС. Под высокой квалификацией понимают прежде всего университетское образование.

Систему "голубых карт" утвердили в Евросоюзе в 2009 году, она вступила в силу в 2011-м. Изменить эти правила Еврокомиссия предложила еще в 2016 году. Долгое время в переговорах между Советом ЕС и Европарламентом не было движения. Достичь компромисса удалось лишь в мае 2021 года.

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Зарплаты в Европе На высоте Самая высокая зарплата - в Люксембурге (на снимке). За 2015 год специалист, занятый в сфере экономики и бизнеса, в среднем получил 38500 евро - после уплаты налогов. Высокий годовой доход обеспечен и тому, кто работает в Дании, Нидерландах, Швеции, Великобритании. В Германии, Австрии, Ирландии и Финляндии уровень зарплат примерно одинаковый: около 30000 евро в год. Чуть ниже - в Бельгии и Франции.

Зарплаты в Европе Нижний предел В Литве самый низкий уровень зарплат по ЕС. Похожая ситуация наблюдается в Болгарии и Румынии. Лучше обстоят дела в Чехии, Эстонии, Хорватии, Латвии, Польше и Словакии - около 10000 евро в год после вычета налогов.

Зарплаты в Европе Большая разница Существенные различия в заработной плате наблюдаются не только между странами ЕС, но и внутри них. Так, в Германии самая высокая оплата труда за час почти в четыре раза превышает самую низкую почасовую оплату. В Бельгии, Дании, Финляндии и Франции - в два-три раза. Минимальная разбежка - в Швеции. Максимальная - в Польше.

Зарплаты в Европе Почасовая оплата брутто В Румынии, к примеру, человек, который занимается низкооплачиваемым трудом (заработок составляет две трети или менее от средней зарплаты), за час получает около 1 евро, в Литве и Латвии- два евро, в Германии - восемь евро, в Швеции - 14 евро, в Дании и Ирландии- около 18 евро.

Зарплаты в Европе Налоги и социальные взносы В Eurostat сравнили и то, сколько у европейцев уходит на налоги и социальные взносы. За основу был взят низкооплачиваемый труд. В среднем по Европе из зарплаты вычитают 38,4%. Самый высокий процент налоговых и социальных выплат - более 40% - в Бельгии, Венгрии, Германии, Австрии, Франции, Италии, Латвии, Швеции. Самый низкий - менее 30% - на Мальте, в Ирландии и Великобритании.

Зарплаты в Европе Прибыльные отрасли Финансы и страховое дело, сферы IT и телекоммуникаций - лидеры по зарплатам в большинстве стран ЕС. В Бельгии, Германии, Испании, Австрии максимальная оплата труда обеспечена в сфере энергоснабжения. В Дании, Нидерландах, Великобритании на первом месте - зарплаты в горной промышленности (в Польше и Румынии - на втором). Любопытно, что в Люксембурге больше всего получают воспитатель и учитель.

Зарплаты в Европе Без больших надежд На другом конце рейтинга - гостиничное дело и гастрономия. В этих отраслях экономики доходы работников самые низкие. Исключение составляют Испания, Мальта и Словения, где зарплаты в этих сферах занимают не последнее, а предпоследнее место. Вообще работа в сфере услуг лишь в немногих странах сулит относительно хорошие доходы. К ним можно отнести Эстонию, Кипр, Мальту и Венгрию.

Зарплаты в Европе Гендерное неравенство Еще одна тенденция, которую выделили европейские статистики, - сохраняющаяся разница в зарплатах мужчин и женщин. В среднем она составляет 16,7% в пользу сильного пола. Самая маленькая разбежка наблюдается в Бельгии, Италии, Люксембурге, Румынии и Словении. Самая ощутимая - более 20% - в Эстонии, Чехии, Германии, Австрии и Великобритании. Автор: Татьяна Вайнман



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