 Еврокомиссия не ждет восстановления экономики раньше 2022 года | Новости из Германии о Европе | DW | 05.11.2020

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Европа

Еврокомиссия не ждет восстановления экономики раньше 2022 года

Восстановлению экономики ЕС после коронавирусной рецессии мешает вторая волна пандемии, объяснил Брюссель. Еврокомиссия прогнозирует ее падение на 7,4 процента в 2020-м и рост на 4,1 процента в 2021-м.

Монета в 1 евро и флаг Евросоюза

Экономика Евросоюза после худшей в его истории рецессии восстановится до докризисного уровня лишь через 2 года, заявил еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони в четверг, 5 ноября. По его словам, восстановлению мешает вторая волна заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2.

Еврокомиссия (ЕК) в новом прогнозе по конъюнктуре несколько улучшила ожидания на текущий год. По оценке аналитиков, в 2020 году экономику Евросоюза ожидает беспрецедентное падение на 7,4 процента (июльский прогноз - 8,3 процента), годом позднее она вырастет на 4,1 процента, а в 2022-м - на 3 процента. А ВВП стран еврозоны в текущем году упадет на 7,8 процента (летний прогноз - 8,7 процента), но в 2021-м вырастет на 4,2 процента, а годом позднее - еще на 3 процента.

Особенно сильно пострадавшие от пандемии страны ЕС - Испанию, Италию и Францию - ждет более сильное падение, считает Брюссель. Так, испанский ВВП в 2020 году рухнет на 12,4 процента, полагают авторы прогноза.

Объем внутреннего валового продукта Германии в нынешнем году снизится на 5,6 процента, ожидает Брюссель. В будущем году эксперты ЕК прогнозируют рост на 3,5 процента и еще на 2,6 процента в 2022-м.

Рост безработицы и бюджетного дефицита

Экономические последствия пандемии не обошли стороной и рынок труда. Еврокомиссия ожидает, что в 2020 году уровень безработицы составит 7,7 процента (годом ранее - 6,7 процента), годом позднее вырастет до 8,6 процента, а в 2022-м снизится до 8 процентов.

Бюджетный дефицит в еврозоне в 2020 году составит 8,8 процента, однако в последующие годы эксперты ЕК ожидают снижения этого показателя. Еще в 2019 году он составил 0,6 процента.

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    Новая серия без "пятисоток"

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    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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