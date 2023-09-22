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Брюссель: Тысячи иностранных фирм продолжают работу в РФ

Виталий Кропман
22 сентября 2023 г.

Немецкий депутат Европарламента Мориц Кёрнер, призвал ЕС ужесточить санкционный режим в отношении иностранных компании, продолжающих работать на российском рынке и тем самым поддерживающих войну против Украины.

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Гипермаркет Metro во Владикавказе (фото из архива)
Немецкий концерн Metro продолжает вести бизнес в РоссииФото: Anton Novoderezhkin/picture alliance

По данным Еврокомиссии, большое число иностранных инвесторов продолжает вести бизнес в России, несмотря на российскую агрессивную войну против Украины. Только около 40 процентов международных компаний решили покинуть РФ или уже делают это, говорится в ответе Еврокомиссии на запрос немецкого депутата Европарламента Морица Кёрнера (Moritz Körner), на который в четверг, 21 сентября, ссылается агентство dpa.

В своем ответе Брюссель опирается на данные Йельской школы менеджмента и украинского института Киевская школа экономики (KSE). По данным последней, на 18 сентября работу в России продолжают 1410 иностранных компаний (+26 за прошедшие две недели). К ним, в частности, относятся немецкая фармацевтическая компания Stada и специализирующаяся на медицинской технике и здравоохранении группа компаний Fresenius. В прошлом они оправдывали свою работу на российском рынке необходимостью оказания медицинской помощи рядовым россиянам.

В то же время, по данным KSE, число компаний свернувших свою деятельность в России на 18 сентября достигло 1225. 275 иностранных компаний завершили выход с российского рынка. "Каждая европейская компания, продолжающая получать прибыль в России, своими налогами в пользу российского государства напрямую поддерживает военную машину Путина", - заявил Кёрнер, комментируя ответ Еврокомиссии. По мнению немецкого политика, ЕС должен соответствующим образом ужесточить свой санкционный режим. "Деятельность европейских компаний на российском рынке должна стать для них экономически невыгодно", - потребовал Кёрнер.

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