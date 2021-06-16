Россия одержала первую за 9 лет победу в финальных турнирах ЧЕ по футболу

Сборная России в среду, 16 июня, во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу одержала победу над соперниками из Финляндии со счетом 1:0 и таким образом набрала первые три очка в рамках чемпионата. Матч проходил на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Победный для России гол забил полузащитник команды Станислава Черчесова - Алексей Миранчук - в добавленное к первому тайму время.

Ранее, на третьей минуте матча, финский нападающий Йоэл Похьянпало отправил головой мяч в ворота российской сборной, однако гол не был засчитан ВАР по причине офсайда.

Эта победа национальной сборной РФ стала первой за девять лет в финальных турнирах ЧЕ. Последний раз россияне выиграли аналогичный матч 8 июня 2012 года, разгромив Чехию со счетом 4:1.

Выступление России на Евро-2020

В первом туре группового этапа Евро-2020 Россия проиграла Бельгии со счетом 0:3, а Финляндия одержала верх над Данией - 1:0.

В заключительном, третьем туре группового этапа Евро-2020 подопечные Черчесова встретятся с датчанами. Этот матч состоится в Копенгагене 21 июня. По прогнозам, для выхода из группы россиянам должно хватить ничьей. Поражение чревато выходом из чемпионата.

Чемпионат Европы по футболу впервые проводится не на территории одной или двух стран, а в 11 городах 10 государств. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля.

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