 Евгений Пригожин подал в суд на Леонида Волкова | Новости из Германии о России | DW | 20.10.2020

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Россия

Евгений Пригожин подал в суд на Леонида Волкова

Евгений Пригожин счел порочащим его честь и достоинство пост Леонида Волкова о том, что бизнесмен причастен к убийству российских журналистов в ЦАР.

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого некоторые СМИ называют поваром Путина

Бизнесмен Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", во вторник, 20 октября, подал в суд на менеджера проектов ФБК Леонида Волкова, требуя взыскать с него 5 млн рублей за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя.

Согласно иску, копия которого опубликована на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "В контакте", речь идет о постах Волкова в соцсети Facebook и мессенджере Telegram от 1 сентября 2020 года, в которых утверждается, что Евгений Пригожин связан с убийством в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Кроме прочего, Волков написал тогда, что Пригожин - "особо опасный преступник, осужденный за многочисленные преступления", а также "жирный тролль, упивающийся пиаром, вниманием и упоминаниями в прессе".

Требования Евгения Пригожина к Леониду Волкову

Как следует из иска, Евгений Пригожин потребовал у Леонида Волкова не только выплатить ему вышеназванную материальную компенсацию, но и опровергнуть распространенную им информацию, являющуюся, по мнению истца, недостоверной, а также удалить соответствующие посты.

Ранее Пригожин подавал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму по 5 млн рублей к оппозиционеру Алексею Навальному и его соратнице юристу ФБК Любови Соболь.

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  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

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  • Евгений Пригожин

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    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

    Автор: Марина Барановская


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