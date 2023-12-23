Эстония готова выдавать Киеву военнообязанных украинцев

МВД Эстонии официально предложит Украине заключить соглашение, позволяющее выдавать военнообязанных. В Украине в ближайшее время планируется мобилизовать на фронт еще до полумиллиона человек.

Эстония готова найти и выдать Киеву военнообязанных украинцев, живущих на ее территории, заявил глава эстонского министерства внутренних дел Лаури Ляэнеметс. "Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этих людей и выдачей их Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительство в Эстонии", - цитирует слова министра Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) в субботу, 23 декабря.

Ляэнеметс добавил, что в ближайшее время официально предложит заключить между Эстонией и Украиной соглашение, позволяющее выдавать военнообязанных. В настоящее время законы Эстонии разрешают экстрадировать иностранцев лишь в том случае, если их привлекли к уголовной ответственности.

По сведениям министерства социальных дел Эстонии на май текущего года, в стране под временной защитой находятся около 36 тысяч украинских беженцев.

Дополнительная мобилизация в Украине

Министерство обороны Украины намерено в 2024 году привлечь к службе в армии украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, проживающих за границей, заявил глава ведомства Рустем Умеров в интервью западным СМИ. После его заявления пресс-служба Минобороны Украины заявила, что обсуждения призыва из-за границы "нет на повестке дня", хотя Верховная рада разрабатывает соответствующий законопроект. В офисе президента Украины поддерживают идею мобилизации украинцев, проживающих за границей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в декабре, что Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, но решение об этом пока не принято. Возможность призыва в армию украинцев, проживающих за границей, обсуждается на фоне успехов российской армии в войне против Украины и сложностей с поставками западной военной помощи Киеву.

После вторжения войск РФ большинству украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. По данным Госслужбы статистики Украины на 2022 год, в стране проживало не менее 11 млн мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. С февраля 2022 года по август нынешнего из Украины уехали и не вернулись 2,4 млн украинцев, свидетельствуют данные Госпогранслужбы. По данным ООН, во всем мире зарегистрировано 6,3 млн беженцев из Украины.

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