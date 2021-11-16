ЕСПЧ признал нарушением штраф "Голосу" в 2011 году

Публикация "Карты нарушений" на выборах не является обнародованием результатов соцопросов или прогнозов, поэтому не может считаться нарушением российского избирательного законодательства, заявил ЕСПЧ.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал российские власти виновными в неправомерном назначении в декабре 2011 года штрафа движению в защиту прав избирателей "Голос", опубликовавшему в интернете "Карту нарушений" на парламентских выборах. Данный штраф нарушает статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (Свобода выражения мнений - Ред.), заявил суд в Страсбурге во вторник, 16 ноября.
По мнению ЕСПЧ, карта, на которой отмечаются нарушения в ходе голосования, не может считаться публикацией опроса общественного мнения и потому не нарушает избирательное законодательство РФ.
Российский федеральный закон о гарантиях избирательных прав запрещает публиковать результаты соцопросов, прогнозы результатов голосования и аналогичные исследования. "Карта нарушений" была впервые составлена "Голосом" для выборов в Госдуму в 2011 году. "Группа депутатов Государственной думы и председатель ЦИК пожаловались в Генеральному прокуратуру, утверждая, что на сайте НПО содержится негативная информация о партии "Единая Россия", - говорится в решении ЕСПЧ.
После этого 1 декабря 2011 года Мещанский межрайонный прокурор постановил возбудить административное дело о нарушении статьи 5.5 КоАП о порядке участия СМИ в информационном обеспечении выборов. Затем мировой судья признал "Голос" виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Правозащитники безуспешно пытались оспорить решение в вышестоящих судах и в 2013 году обратились в ЕСПЧ.
В августе 2021 года "Голос" был внесен в реестр организаций, выполняющих функции "иностранного агента"и не имеющих юридического лица в России. Суд первой инстанции в октябре отклонил апелляцию на данное решение. При этом министерство юстиции РФ обосновало включение "Голоса" в реестр "иноагентов"получением около 200 рублей от некоей гражданки Армении, предоставив суду справку без каких-либо подтверждающих документов.
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