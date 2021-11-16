ЕСПЧ признал нарушением штраф "Голосу" в 2011 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал российские власти виновными в неправомерном назначении в декабре 2011 года штрафа движению в защиту прав избирателей "Голос", опубликовавшему в интернете "Карту нарушений" на парламентских выборах. Данный штраф нарушает статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (Свобода выражения мнений - Ред.), заявил суд в Страсбурге во вторник, 16 ноября.

По мнению ЕСПЧ, карта, на которой отмечаются нарушения в ходе голосования, не может считаться публикацией опроса общественного мнения и потому не нарушает избирательное законодательство РФ.

Судебное разбирательство в 2011 году

Российский федеральный закон о гарантиях избирательных прав запрещает публиковать результаты соцопросов, прогнозы результатов голосования и аналогичные исследования. "Карта нарушений" была впервые составлена "Голосом" для выборов в Госдуму в 2011 году. "Группа депутатов Государственной думы и председатель ЦИК пожаловались в Генеральному прокуратуру, утверждая, что на сайте НПО содержится негативная информация о партии "Единая Россия", - говорится в решении ЕСПЧ.

После этого 1 декабря 2011 года Мещанский межрайонный прокурор постановил возбудить административное дело о нарушении статьи 5.5 КоАП о порядке участия СМИ в информационном обеспечении выборов. Затем мировой судья признал "Голос" виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Правозащитники безуспешно пытались оспорить решение в вышестоящих судах и в 2013 году обратились в ЕСПЧ.

В 2021 году "Голос" признан "иностранным агентом"

В августе 2021 года "Голос" был внесен в реестр организаций, выполняющих функции "иностранного агента"и не имеющих юридического лица в России. Суд первой инстанции в октябре отклонил апелляцию на данное решение. При этом министерство юстиции РФ обосновало включение "Голоса" в реестр "иноагентов"получением около 200 рублей от некоей гражданки Армении, предоставив суду справку без каких-либо подтверждающих документов.

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