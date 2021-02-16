ЕСПЧ предписал РФ выплатить "Новой газете" 2000 евро компенсации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить "Новой газете" (НГ) 2000 евро в качестве компенсации морального вреда. Это следует из постановления суда в Страсбурге, обнародованного во вторник, 11 мая.

Еще 2237 евро должны быть перечислены в счет покрытия судебных издержек.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти "не придерживались стандартов", закрепленных в статье 10-й Европейской конвенции по правам человека - о свободе выражения мнений, - и не "основывали свои решения на приемлемой оценке соответствующих фактов".

Роскомнадзор увидел в публикации "признаки экстремизма"

Дело касалось публикации в январе 2010 года расследования "Банда, агентство, партия. Кто такие "легальные националисты", напоминают в редакции "Новой газеты". В материале цитировалась официальная программа организации "Русский образ" и было опубликовано интервью с ее координатором.

Через несколько месяцев после публикации Роскомнадзор (РКН) вынес изданию письменное предупреждение, в котором говорилось, что в статье содержались "признаки экстремизма".

Позиция НГ заключалась в том, что предупреждение РКН незаконно и представляет собой вмешательство в свободу выражения мнений. Адвокаты издания 25 мая 2011 года подали жалобу на решение Роскомнадзора в ЕСПЧ.

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