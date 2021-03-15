Полиция Москвы проверяет заявление "Новой газеты" о "химатаке"

Полиция Москвы проводит проверку по заявлению "Новой газеты" о "химической атаке" на редакцию. "После заявления о неприятном запахе у главного входа в здание "Новой газеты" в Потаповском переулке проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил ТАСС во вторник, 16 марта, источник в правоохранительных органах.

По его словам, предполагалось, что запах появился из-за проблем в системе канализации, но инженерные системы здания были проверены и сбоев в работе не выявлено. Полицейские просматривают камеры наружного видеонаблюдения, взяты пробы воздуха, утечки природного газа не обнаружено, сказал источник.

Накануне "Новая газета" сообщила о распылении химического вещества у здания московской редакции в Потаповском переулке, назвав случившееся химической атакой. По данным издания, неприятный запах почувствовали все посетители и сотрудники редакции и соседних организаций. Эвакуация сотрудников не проводилась. Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что газоанализаторы не выявили ни одного опасного вещества на территории редакции.

"Химическая атака"

Вечером 15 марта в Telegram-канале "Новостей Москвы" было выложено видео с камеры наблюдения возле офиса "Новой газеты". На нем виден человек в форме курьера "Яндекса" - он держит велосипед, из заднего колеса которого распыляется газ.

"Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам", - заявили журналисты "Новой газеты" по поводу видео, назвав происшедшее "угрозой для москвичей".

Представитель "Яндекс.Еды" в интервью изданию "Медуза" сообщил, что их мониторинг не фиксировал курьеров, сотрудничающих с сервисом, по адресу редакции "Новой газеты".

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