Россию обязали выплатить компенсации по делу батальона "Восток" в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить свыше 1,8 млн евро в качестве компенсации морального ущерба по делу о военной операции батальона "Восток" в составе Минобороны РФ в станице Бороздиновская (Шелковской район Чечни) 4 июня 2005 года. Это следует из вердикта суда в Страсбурге, обнародованного во вторник, 22 июня.
В качестве заявителей выступали 126 граждан РФ 1930-2014 годов рождения. Они утверждали, что военные незаконно "обыскали их дома, арестовали, подвергли жестокому обращению и убили местных" жителей. Кроме того, по версии истцов, были подожжены четыре дома и похищены 11 мужчин. Наконец, истцы говорили о дискриминации, связанной с их национальной принадлежностью (аварцы), и заявляли, что власти не провели эффективного расследования произошедшего.
ЕСПЧ постановил, что были нарушены следующие статьи Европейской конвенции по правам человека: 2-я (о праве на жизнь), 3-я (о запрете на применение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 8-я (о праве на уважение частной и семейной жизни), 13-я (о праве на эффективное средство правовой защиты), 14-я (о запрещении дискриминации), а также 1-я статья дополнительного протокола к конвенции (о защите собственности). Кроме того, ЕСПЧ заявил о нарушении властми РФ 38-й статьи (о порядке рассмотрения дела).
Жалобу направляли юристы "Комитета против пыток"
На сайте правозащитной организации "Комитет против пыток" (КПП) напоминают, что жалоба была подана в 2007 году юристами КПП от имени 96 жителей станицы. Позднее ее объединили с другим обращением односельчан.
"Очень важно отметить, что Европейский суд по правам человека рассмотрел это дело не только относительно нарушений материальных и процессуальных прав заявителей, но и отдельно сформулировал свое мнение о соблюдении властями России статьи 38 конвенции", - прокомментировала вердикт руководитель отдела международно-правовой защиты "Комитета против пыток" Ольга Садовская.
По делу также были присуждены компенсации судебных издержек в размере от 500 до 13200 евро.
"Спецоперация" в станице Бороздиновская
В станице Бороздиновской 4 июня 2005 года военные в составе министерства обороны РФ провели так называемую "спецоперацию" по проверке паспортного режима. После этого 11 человек пропали без вести, несколько жилых домов сгорели, один человек погиб.
Позднее власти Чеченской Республики официально признали, что в операции участвовали военнослужащие батальона "Восток", которым на тот момент командовал Герой России Сулим Ямадаев, напомнили в "Комитете против пыток". Командование "Востока" все обвинения отвергало.
В октябре 2005 года Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру роты "Востока" Мухади Азиеву. Он был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Азиева признали виновным в превышении должностных полномочий.
Смотрите также:
-
Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье
Учиться, чтобы начать новую жизнь
Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.
-
Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье
Беседа у суфия
Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.
-
Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье
Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси
Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.
-
Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье
Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси
Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.
-
Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье
Мечта о другой жизни
Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".
-
Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье
Гости из Чечни навещают родственников
Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.
-
Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье
Глоток свободы для женщин Панкиси
Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.
-
Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье
"Хочу отправить ее учиться за границу"
Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив".
Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова