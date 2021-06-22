Россию обязали выплатить компенсации по делу батальона "Восток" в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить свыше 1,8 млн евро в качестве компенсации морального ущерба по делу о военной операции батальона "Восток" в составе Минобороны РФ в станице Бороздиновская (Шелковской район Чечни) 4 июня 2005 года. Это следует из вердикта суда в Страсбурге, обнародованного во вторник, 22 июня.

В качестве заявителей выступали 126 граждан РФ 1930-2014 годов рождения. Они утверждали, что военные незаконно "обыскали их дома, арестовали, подвергли жестокому обращению и убили местных" жителей. Кроме того, по версии истцов, были подожжены четыре дома и похищены 11 мужчин. Наконец, истцы говорили о дискриминации, связанной с их национальной принадлежностью (аварцы), и заявляли, что власти не провели эффективного расследования произошедшего.

ЕСПЧ постановил, что были нарушены следующие статьи Европейской конвенции по правам человека: 2-я (о праве на жизнь), 3-я (о запрете на применение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 8-я (о праве на уважение частной и семейной жизни), 13-я (о праве на эффективное средство правовой защиты), 14-я (о запрещении дискриминации), а также 1-я статья дополнительного протокола к конвенции (о защите собственности). Кроме того, ЕСПЧ заявил о нарушении властми РФ 38-й статьи (о порядке рассмотрения дела).

Жалобу направляли юристы "Комитета против пыток"

На сайте правозащитной организации "Комитет против пыток" (КПП) напоминают, что жалоба была подана в 2007 году юристами КПП от имени 96 жителей станицы. Позднее ее объединили с другим обращением односельчан.

"Очень важно отметить, что Европейский суд по правам человека рассмотрел это дело не только относительно нарушений материальных и процессуальных прав заявителей, но и отдельно сформулировал свое мнение о соблюдении властями России статьи 38 конвенции", - прокомментировала вердикт руководитель отдела международно-правовой защиты "Комитета против пыток" Ольга Садовская.

По делу также были присуждены компенсации судебных издержек в размере от 500 до 13200 евро.

"Спецоперация" в станице Бороздиновская

В станице Бороздиновской 4 июня 2005 года военные в составе министерства обороны РФ провели так называемую "спецоперацию" по проверке паспортного режима. После этого 11 человек пропали без вести, несколько жилых домов сгорели, один человек погиб.

Позднее власти Чеченской Республики официально признали, что в операции участвовали военнослужащие батальона "Восток", которым на тот момент командовал Герой России Сулим Ямадаев, напомнили в "Комитете против пыток". Командование "Востока" все обвинения отвергало.

В октябре 2005 года Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру роты "Востока" Мухади Азиеву. Он был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Азиева признали виновным в превышении должностных полномочий.

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