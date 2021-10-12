ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации матерям российских солдат, совершивших суицид

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 12 октября, вынес решение, в соответствии с которым правительство Российской Федерации обязано выплатить двум гражданкам РФ, сыновья которых во время службы в армии совершили суицид, более 45 тысяч евро. В соответствии с этим вердиктом, 18,7 тысячи евро получит Людмила Селипетова и 26 тысяч евро - Наталья Бойченко.

До самоубийства довели издевательства со стороны командира

О том, что ее сын Сергей, служивший с 2005 года по контракту в Приморье в звании лейтенанта, покончил с собой, Наталье Бойченко сообщили 22 марта 2006 года. В результате проведенного в воинской части служебного расследования выяснилось, что на моральном состоянии Бойченко отразились оскорбления и издевательства, которым его подвергал майор Д.

31 марта 2006 года было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК), которое три месяца спустя закрыли, а после жалобы Натальи Бойченко вновь открыли. Сослуживцы покойного в ходе опроса следствия заявили, что лейтенант совершил самоубийство из-за трудностей на работе и разочарования в службе, поскольку воинская часть расположена вдали от крупных городов. В результате 2 июля 2007 года уголовное дело вновь прекратили – ввиду отсутствия доказательств противоправных действий командиров Сергея Бойченко, которые могли привести лейтенанта к суициду.

Проволочки в расследовании и вердикт ЕСПЧ

Сын Людмилы Селипетовой был призван на службу 20 июня 2007 года. Он проходил ее во Владикавказе. 7 августа 2008 года матери сообщили о его смерти, и в тот же день было возбуждено дело о доведении его до самоубийства. 13 марта 2009 года уголовное дело приостановили, поскольку не были выявлены подозреваемые в доведении солдата до самоубийства. После этого дело возобновляли и останавливали еще пять раз, пока окончательно не закрыли в 2015 году.

16 января 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд частично удовлетворил жалобу Селипетовой на задержки в расследовании и вынес решение о выплате ей 100 тысяч рублей.

Не удовлетворенные тем, как велось следствие по делу о суициде их сыновей, Наталья Бойченко и Людмила Селипетова обратились с исковыми заявлениями в ЕСПЧ. Ранее он уже обязал правительство РФ выплатить 20 тысяч евро компенсации за моральный ущерб Саитгараю Хабирову, сын которого скончался во время службы в армии от последствий попытки суицида. Также Хабиров должен получить 17,3 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек.

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