ЕСПЧ частично удовлетворил иск осужденных за терроризм к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Россию за отсутствие прозрачности при рассмотрении дел о терроризме. Такое решение ЕСПЧ вынес во вторник, 19 октября, частично удовлетворив иск по делу "Картоев и другие против России".

В документах суда отмечается, что в отношении истцов были нарушены параграф 1 статьи 6 (требования публичного разбирательства и беспристрастного суда) Европейской конвенции по правам человека и параграфов 1 и 3 статьи 6, касающихся равенства возможностей сторон процесса.

В первом случае речь идет о проведении суда в закрытом режиме. "Публичный характер процедур "защищает граждан от тайного правосудия без общественного контроля, а также является одним из средств сохранения общественного доверия к судам", - обосновал свое решение ЕСПЧ. Кроме того, отсутствие прозрачности ограничивало возможности защиты.

По мнению судей, можно понять интерес властей к сохранению конфиденциальности секретных документов, тем не менее Тверской областной суд, закрывший процесс, "не предусмотрел никаких альтернативных мер, например, ограничивая доступ только к секретным документам или проводя только определенные слушания за закрытыми дверями". В ЕСПЧ также посчитали недостаточным решение закрыть процесс в силу того, что не все члены незаконного вооруженного формирования были задержаны к моменту судебного разбирательства. Это решение не может быть оправдано, "поскольку не было фактических доказательств, подтверждающих реальную опасность".

При этом ЕСПЧ не стал выдвигать российских властям никаких требований о компенсациях истцам по данном делу. "Суд постановил, что сама по себе констатация нарушения прав может считаться справедливой компенсацией нематериального ущерба, нанесенного заявителям. Остальные требования о компенсациях отклоняются", - отмечается в решении ЕСПЧ.

Крушение "Невского экспресса"

Скорый фирменный поезд "Невский экспресс", следовавший рейсом из Москвы в Санкт-Петербург был подорван 27 ноября 2009 года на границе Новгородской и Тверской областей. В результате погибли 28 человек, среди которых оказалось несколько государственных чиновников высокого ранга, известные бизнесмены и две беременные женщины. Пострадали не менее 132 человек. По официальной версии, крушение состава произошло в результате теракта, ответственность за который взял на себя лидер так называемого "Кавказского эмирата" Доку Умаров.

22 мая 2012 года Тверской областной суд приговорил Зелимхана Аушева, а также Мурада, Татархана и Беслана Картоевых к пожизненному заключению. Другие обвиняемые - еще один Беслан, Магомед, Ильяс, Тимур, Тархан и Идрис Картоевы - получили сроки от семи до восьми лет строгого режима. В 2013 году судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ смягчила приговор шести осужденным по делу, определив им отбывать наказание в колонии общего режима.

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