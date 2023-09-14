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ЕСПЧ проверяет иск экоактивистов к правительству России

Сергей Ромашенко
14 сентября 2023 г.

Верховный суд РФ отклонил иск группы экоактивистов против климатической политики российских властей. Теперь претензии активистов изучает Европейский суд по правам человека.

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Здание ЕСПЧ в Страсбурге
Здание ЕСПЧ в СтрасбургеФото: Winfried Rothermel/picture alliance

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск группы экоактивистов к правительству РФ, в котором выражается несогласие с климатической политикой российских властей, подтвердила пресс-служба Страсбургского суда в ответ на запрос медиакомпании DW в четверг, 14 сентября. По словам представителя пресс-службы, этот документ в настоящее время изучается.

В сентябре 2022 года группа правозащитников и экоактивистов подготовила судебный иск, в котором говорится, что российская климатическая стратегия противоречит Парижским соглашениям и нарушает фундаментальные права россиян, но Верховный суд России отклонил его.

Поскольку иск был подан 13 сентября 2022 года - за три дня до того, как РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека, - рассмотрением этого документа может заняться ЕСПЧ, в том случае если он будет отклонен российским судом.

Иск против российской климатической политики

Истцами выступают Московская Хельсинкская группа, движение "Экозащита!-Женсовет" и 18 граждан России. Они хотят оспорить указ президента России "О сокращении выбросов парниковых газов" и Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

В исковом заявлении указывается, что российская климатическая стратегия предполагает увеличение объема выбросов парниковых газов по меньшей мере до 2030 года, тогда как в рамках Парижского соглашения Россия должна снижать объемы эмиссий. При этом увеличение выбросов парниковых газов нарушает фундаментальные права россиян, в том числе право на жизнь и на охрану здоровья, подчеркивается в документе.

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