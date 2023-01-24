  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Зоя Светова, журналистка и правозащитница, бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
Зоя Светова (фото из архива)Фото: DW
Права человекаРоссия

ЕСПЧ признал факт нарушений прав Зои Световой и ее семьи

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По словам юриста Москаленко, ЕСПЧ признал нарушение прав Зои Световой, ее супруга Виктора Дзядко и четырех детей в ходе обысков в 2017 году.

https://p.dw.com/p/4McYo

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал факт нарушений прав журналистки и правозащитницы Зои Световой, ее супруга Виктора Дзядко, а также их детей - Филиппа, Тимофея, Тихона и Анны. Об этом во вторник, 24 января, сообщила в Facebook специализирующаяся на делах в ЕСПЧ юрист Каринна Москаленко.

"Суд признал все заявленные нами нарушения", - отметила Москаленко.

Речь шла о длительном обыске дома у Световой в 2017 году.

ЕСПЧ постановил, что были нарушены статья 8 (о праве на частную и семейную жизнь), 10 (о праве на свободу информации) и 13 (о праве на эффективные средства правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

Юрист Москаленко назвала решения ЕСПЧ прецедентными

Суд взыскал в пользу заявителей в полном объеме заявленные суммы компенсации. Речь шла о чисто символических цифрах, уточнила Москаленко.

Восприемником скончавшегося в 2020 году Виктора Дзядко стала Анна.

С 16 марта 2022 года Россия исключена из Совета Европы (СЕ) за вооруженную агрессию против Украины, что означает выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ. Однако до 16 сентября 2022 года ЕСПЧ продолжал считать РФ подписантом Европейской конвенции по правам человека. Соответственно, с точки зрения СЕ, Россия обязана исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные до этой даты.

"Все эти прецедентные решения Европейского суда будут отправной точкой в юриспруденции будущей России", - подчеркнула юрист.

Зоя Светова - известная журналистка и правозащитница, бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В 2009 году она стала лауреатом немецкой премии имени Герда Буцериуса "Свободная пресса Восточной Европы". В интервью DW в 2017 году Светова рассказывала об обыске у нее дома.

По официальным данным, процессуальные действия были связаны с проверкой "обстоятельств легализации денежных средств, похищенных (Михаилом. - Ред.) Ходорковским" - с "делом ЮКОСа" и проектом "Открытая Россия". Сама Светова отмечала, что на тот момент работала журналистом сайта "Открытая Россия" и не имела никакого отношения к Ходорковскому.

Смотрите также:

ЕСПЧ осудил власти РФ за отравление Литвиненко

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Случай с Навальным символичен - мнение комиссара Совета Европы по правам человека

Случай с Навальным символичен - мнение комиссара Совета Европы по правам человека

По мнению Дуньи Миятович, дело Навального демонстрирует, что в РФ много проблем - это и отсутствие независимой судебной системы, и атаки на правозащитников. Но комиссару СЕ кажется, что Навальный скоро выйдет на свободу.
Права человека18 июня 2021 г.02:54 мин.
external

В Совете Европы критикуют Россию за Навального, неуважение к ЕСПЧ и нарушения прав человека

В Совете Европы критикуют Россию за Навального, неуважение к ЕСПЧ и нарушения прав человека

"История с Навальным символична", - считает комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Ведь "она демонстрирует, что в РФ гораздо больше проблем - например, отсутствие независимой судебной системы".
Политика23 июня 2021 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Германии Борис Писториус

В НАТО призвали ускорить поставку тяжелых вооружений Украине

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Флаги ЕС и стран Центральной Азии

Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

Политика9 ч. назад
Астана

Экспорт зерна и соли. Министр о том, заменит ли РК Украину

Экспорт зерна и соли. Министр о том, заменит ли РК Украину

Экономика и бизнес22 ч. назад
Карикатура - карикатурный Солженицын говорит: "Жить не по лжи". Депутат-единоросс отвечает ему: "Но это может подорвать основы!"

Чем Солженицын единороссу не угодил

Чем Солженицын единороссу не угодил

Политика22 ч. назад
Таблетки разного вида и цвета

Немецкие фирмы в России: почему они не уходят и что продают?

Немецкие фирмы в России: почему они не уходят и что продают?

Экономика и бизнес9 ч. назад
Сергей Шойгу, Владимир Путин и Валерий Герасимов (фото из архива)

Военная реформа в России: где брать солдат и деньги на них?

Военная реформа в России: где брать солдат и деньги на них?

Политика20 ч. назад
Украинский танк стреляет по российским позициям около Кременной в Луганской области, 12 января

Как война в Украине будет влиять на ЕС в 2023 году

Как война в Украине будет влиять на ЕС в 2023 году

Политика23 января 2023 г.
На главную страницу