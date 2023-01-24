ЕСПЧ признал факт нарушений прав Зои Световой и ее семьи

По словам юриста Москаленко, ЕСПЧ признал нарушение прав Зои Световой, ее супруга Виктора Дзядко и четырех детей в ходе обысков в 2017 году.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал факт нарушений прав журналистки и правозащитницы Зои Световой, ее супруга Виктора Дзядко, а также их детей - Филиппа, Тимофея, Тихона и Анны. Об этом во вторник, 24 января, сообщила в Facebook специализирующаяся на делах в ЕСПЧ юрист Каринна Москаленко.

"Суд признал все заявленные нами нарушения", - отметила Москаленко.

Речь шла о длительном обыске дома у Световой в 2017 году.

ЕСПЧ постановил, что были нарушены статья 8 (о праве на частную и семейную жизнь), 10 (о праве на свободу информации) и 13 (о праве на эффективные средства правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

Юрист Москаленко назвала решения ЕСПЧ прецедентными

Суд взыскал в пользу заявителей в полном объеме заявленные суммы компенсации. Речь шла о чисто символических цифрах, уточнила Москаленко.

Восприемником скончавшегося в 2020 году Виктора Дзядко стала Анна.

С 16 марта 2022 года Россия исключена из Совета Европы (СЕ) за вооруженную агрессию против Украины, что означает выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ. Однако до 16 сентября 2022 года ЕСПЧ продолжал считать РФ подписантом Европейской конвенции по правам человека. Соответственно, с точки зрения СЕ, Россия обязана исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные до этой даты.

"Все эти прецедентные решения Европейского суда будут отправной точкой в юриспруденции будущей России", - подчеркнула юрист.

Зоя Светова - известная журналистка и правозащитница, бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В 2009 году она стала лауреатом немецкой премии имени Герда Буцериуса "Свободная пресса Восточной Европы". В интервью DW в 2017 году Светова рассказывала об обыске у нее дома.

По официальным данным, процессуальные действия были связаны с проверкой "обстоятельств легализации денежных средств, похищенных (Михаилом. - Ред.) Ходорковским" - с "делом ЮКОСа" и проектом "Открытая Россия". Сама Светова отмечала, что на тот момент работала журналистом сайта "Открытая Россия" и не имела никакого отношения к Ходорковскому.

Смотрите также: