В Германии закаляются воробьи (фото)

Лейпциг • "Закаляйся, если хочешь быть здоров!" Постарайся походить на воробьев... Эти воробьи в Лейпциге решили почувствовать себя моржами - в середине ноября при 12 градусах, а заодно начать карьеру фотомоделей, за что и им, и корреспонденту информационного агентства dpa наше "большое спасибо!" Порадовали. Кстати, как выяснили немецкие ученые, наблюдать за птицами - полезно для здоровья, даже без водных процедур.

"Водоем" эти наглые пернатые используют не по назначению. Чаша установлена в одном из парков Лейпцига специально для городских птиц, но задумана все же в качестве поилки, а не бассейна под открытым небом.

Домовые воробьи становятся бездомными

Раз зашла речь о воробьях, отметим, что в 2002 году домовые (или городские) воробьи были в Германии "Птицами года". Этой программе немецких экологов посвящена наша фотогалерея ниже. Популяция воробьев сократилась в ФРГ до такого уровня, что в некоторых крупных городах они оказались на грани исчезновения. Главной причиной эксперты считают современную архитектуру - без ниш, карнизов и других элементов, где эти птицы могут строить свои гнезда.

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