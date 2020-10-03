В Германии закаляются воробьи (фото)

Искупаться в открытом водоеме в середине ноября в Германии? Почему бы и нет! Такое решение приняли эти лейпцигские воробьи.
Лейпциг • "Закаляйся, если хочешь быть здоров!" Постарайся походить на воробьев... Эти воробьи в Лейпциге решили почувствовать себя моржами - в середине ноября при 12 градусах, а заодно начать карьеру фотомоделей, за что и им, и корреспонденту информационного агентства dpa наше "большое спасибо!" Порадовали. Кстати, как выяснили немецкие ученые, наблюдать за птицами - полезно для здоровья, даже без водных процедур.
"Водоем" эти наглые пернатые используют не по назначению. Чаша установлена в одном из парков Лейпцига специально для городских птиц, но задумана все же в качестве поилки, а не бассейна под открытым небом.
Раз зашла речь о воробьях, отметим, что в 2002 году домовые (или городские) воробьи были в Германии "Птицами года". Этой программе немецких экологов посвящена наша фотогалерея ниже. Популяция воробьев сократилась в ФРГ до такого уровня, что в некоторых крупных городах они оказались на грани исчезновения. Главной причиной эксперты считают современную архитектуру - без ниш, карнизов и других элементов, где эти птицы могут строить свои гнезда.
Смотрите также:
Самые распространенные в мире птицы - воробьи. Но в больших городах Германии их становится все меньше. В чем причина? И как можно остановить этот процесс? А, может, и не нужно?
В начале 2020 года в Германии состоялась акция для любителей природы "Час зимних птиц". На первом месте вновь оказались домовые воробьи.
Этот одолеваемый жаждой экземпляр попался недавно в объектив немецкого фотографа во Фрайбурге.
В мире насчитывается шесть видов лебедей. В Германии потомство выводят лебеди-шипуны и лебеди-кликуны. Малые лебеди прилетают сюда на зимовку. Есть здесь и черные лебеди.
В начале весны в Германию после зимовки вернулись первые аисты. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в районе Грос-Герау.