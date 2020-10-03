 В Германии закаляются воробьи (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.11.2020

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По Германии

В Германии закаляются воробьи (фото)

Искупаться в открытом водоеме в середине ноября в Германии? Почему бы и нет! Такое решение приняли эти лейпцигские воробьи.

BdT Deutschland Spatzen baden in Vogeltränke

Лейпциг "Закаляйся, если хочешь быть здоров!" Постарайся походить на воробьев... Эти воробьи в Лейпциге решили почувствовать себя моржами - в середине ноября при 12 градусах, а заодно начать карьеру фотомоделей, за что и им, и корреспонденту информационного агентства dpa наше "большое спасибо!" Порадовали. Кстати, как выяснили немецкие ученые, наблюдать за птицами - полезно для здоровья, даже без водных процедур.

Поилка для птиц в Лейпциге

"Водоем" эти наглые пернатые используют не по назначению. Чаша установлена в одном из парков Лейпцига специально для городских птиц, но задумана все же в качестве поилки, а не бассейна под открытым небом.

BdT Deutschland Spatzen baden in Vogeltränke

Домовые воробьи становятся бездомными

Раз зашла речь о воробьях, отметим, что в 2002 году домовые (или городские) воробьи были в Германии "Птицами года". Этой программе немецких экологов посвящена наша фотогалерея ниже. Популяция воробьев сократилась в ФРГ до такого уровня, что в некоторых крупных городах они оказались на грани исчезновения. Главной причиной эксперты считают современную архитектуру - без ниш, карнизов и других элементов, где эти птицы могут строить свои гнезда.

Смотрите также: 

  • Обыкновенная горлица

    Немецкие птицы года

    В 2020 году "Птицей года" в Германии стала обыкновенная горлица (нем. Turteltaube). Из-за интенсивного сельского хозяйства ей все труднее найти место для гнездования. К тому же горлицы - жертвы легальной или нелегальной охоты. За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. "Птица года" - проект немецких экологов. К каким другим птицам они пытались привлечь внимание раньше?

  • Полевой жаворонок

    Немецкие птицы года

    2019

    Полевой жаворонок (Feldlerche)

  • Обыкновенный скворец

    Немецкие птицы года

    2018

    Обыкновенный скворец (Star)

  • Серая неясыть

    Немецкие птицы года

    2017

    Серая неясыть (Waldkauz)

  • Черноголовый щегол

    Немецкие птицы года

    2016

    Черноголовый щегол (Stieglitz)

  • Ястреб-тетеревятник

    Немецкие птицы года

    2015

    Ястреб-тетеревятник (Habicht)

  • Grünspecht (imago/McPhoto)

    Немецкие птицы года

    2014

    Зеленый дятел (Grünspecht)

  • Бекас

    Немецкие птицы года

    2013

    Бекас (Bekassine)

  • Галка

    Немецкие птицы года

    2012

    Галка (Dohle)

  • Обыкновенная горихвостка

    Немецкие птицы года

    2011

    Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

  • Большой баклан

    Немецкие птицы года

    2010

    Большой баклан (Kormoran)

  • Обыкновенный зимородок

    Немецкие птицы года

    2009

    Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

  • Обыкновенная кукушка

    Немецкие птицы года

    2008

    Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

  • Обыкновенная пустельга

    Немецкие птицы года

    2007

    Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

  • Обыкновенный поползень

    Немецкие птицы года

    2006

    Обыкновенный поползень (Kleiber)

  • Обыкновенный филин

    Немецкие птицы года

    2005

    Обыкновенный филин (Uhu)

  • Крапивник

    Немецкие птицы года

    2004

    Крапивник (Zaunkönig)

  • Черный стриж

    Немецкие птицы года

    2003

    Черный стриж (Mauersegler)

  • Домовый воробей

    Немецкие птицы года

    2002

    Домовый воробей (Spatz)

  • Большая поганка

    Немецкие птицы года

    2001

    Большая поганка (Haubentaucher)

  • Красный коршун

    Немецкие птицы года

    2000

    Красный коршун (Rotmilan)

  • Обыкновенная овсянка

    Немецкие птицы года

    1999

    Обыкновенная овсянка (Goldammer)

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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