ЕС запретил компании Southwind летать над своей территорией

Европейский Союз запретил полеты над своей территорией зарегистрированной в Турции авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений в ее связях с Россией. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщило турецкое издание Turizm Gunce. Такое решение было принято в рамках санкций, введенных ЕС в отношении РФ после начала российской вооруженной агрессии против Украины.

По информации немецкого таблоида Bild, авиакомпания Southwind была основана вскоре после начала войны в Украине. Формально она базируется в турецкой Анталье, однако все три ее самолета и большая часть сотрудников - из российской компании Nordwind Airlines. Последняя, в свою очередь, принадлежит турфирме Pegas Touristik, владельцы которой - россияне с турецкими корнями.

Как сообщает Turizm Gunce, собственной расследование о деятельности компании провели и власти Финляндии. По его результатам было принято решение отозвать ее разрешение на осуществление рейсов из Антальи в Хельсинки. Позже аналогичное решение приняли власти ЕС, запретив самолетам Southwind входить в воздушное пространство Евросоюза.

Turizm Gunce пишет, что авиакомпания планировала также запустить рейсы из Турции в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен и Штуттгарт.

Из-за запрета на полеты над ЕС задержали рейс из Египта в Москву

В пятницу, 29 марта, был отменен рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Москву, который фактически выполнялся Southwind с техпосадкой в Хургаде под кодом авиакомпании Air Cairo. Он смог вылететь лишь утром в субботу с опозданием в 11 часов.

Параллельно переносятся вылеты авиакомпании в Шарм-эш-Шейх из Москвы. По сообщениям Ассоциации туроператоров России (АТОР), рейсы 30 и 31 марта вместо Southwind Airlines совершит авиакомпания AZUR Air.

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