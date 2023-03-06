ЕС выразил озабоченность обострением в Нагорном Карабахе

В Евросоюзе потребовали расследования обстоятельств вспышки насилия в Нагорном Карабахе, где в результате перестрелки между карабахскими правоохранителями и военными Азербайджана погибли пять человек.

В Евросоюзе выразили озабоченность очередной вспышкой насилия в Нагорном Карабахе, приведшей к "гибели по меньшей мере пяти человек". "Обстоятельства этого смертоносного инцидента должны быть полностью расследованы", - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, опубликованном в понедельник, 6марта.

В Евросоюзе призвали "все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, чтобы предотвратить любые дальнейшие действия, которые могут еще больше подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс".

Перестрелка между карабахскими правоохранителями и азербайджанскими военными

В Минобороны РФ отметили, что 5 марта в ходе перестрелки между сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными погибли пять человек - три сотрудника из Карабаха и двое азербайджанских военных. Еще по одно человеку с каждой стороны получили ранения. "Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено", - говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджанобвинил Армению в провокации. По версии азербайджанского оборонного ведомства, армянская сторона пыталась незаконно перебросить военную технику и солдат по автодороге Ханкенди-Халфали-Турсу. Перестрелка началась при попытке остановить и досмотреть подозрительное транспортное средство. Минобороны Азербайджана в ультимативном порядке потребовало вывести армянские подразделения из Карабаха. "В целях предотвращения подобных военных провокаций азербайджанская сторона требует выполнения трехсторонней декларации, прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин из Армении, а также немедленного вывода вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана", - говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь Армения обвиняет в произошедшем Азербайджан. В Ереване опровергли сообщения о перевозке военнослужащих и оружия и заявили, что азербайджанские военные первыми открыли огонь.

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