  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Акция в поддержку свобод в Иране в Кельне
Акция в поддержку свобод в Иране в Кельне (фото из архива)Фото: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаИран

ЕС вводит санкции после казни второго демонстранта в Иране

Екатерина Венкина
26 мин. назад

Евросоюз вводит дополнительные санкции в отношении Ирана в связи с серьезными нарушениями прав человека. Решение принято в ходе планового заседания Совета ЕС по иностранным делам.

https://p.dw.com/p/4Kpcj

Евросоюз вводит дополнительные санкции в отношении Ирана в связи с серьезными нарушениями прав человека. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило агентство dpa со ссылкой на ряд дипломатов в Брюсселе, где проходит плановое заседание Совета ЕС по иностранным делам. Решение принято единогласно после казни в Иране уже второго за пять дней участника протестов.

Как передало иранское агентство Mizan, публичной казни через повешенье в городе Мешхеде на северо-востоке Ирана подвергнут Маджидреза Рахнавард. Он был задержан 23 дня назад. По версии властей в Тегеране, в ходе протестов в ноябре Рахнавард зарезал двух членов военизированного формирования "Басидж", подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Суд обвинил демонстранта во "вражде против Бога" и 29 ноября приговорил к смертной казни.

Санкции в отношении 20 физлиц и одной организации в Иране

Новые ограничительные меры ЕС предполагают, что потенциальные активы 20 иранских физлиц и одной организации в Евросоюзе будут заморожены, фигурантам перечня запрещен въезд в страны сообщества. Главы МИД стран ЕС также одобрили дополнительные санкции в отношении Исламской Республики Иран за поддержку РФ в войне в Украине, передало dpa.

"Европейский Союз призывает иранские власти немедленно прекратить решительно осуждаемую практику вынесения и исполнения смертных приговоров в отношении демонстрантов, а также безотлагательно отменить недавние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить надлежащую правовую процедуру всем задержанным", - подчеркивается в заявлении Совета. ЕС решительно осуждает и "считает неприемлемым любой вид военной поддержки Ираном, - включая поставки беспилотных летательных аппаратов, - незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины, которая грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН", указали главы МИД государств ЕС.

Санкции вступят в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Казнь 23-летнего иранского рэпера

По данным правозащитников, минимум 470 демонстрантов убиты, свыше 18 000 задержаны за время протестов с середины сентября.

О казни первого участника массовых акций в Иране стало известно 8 декабря. Речь шла о 23-летнем рэпере Мохсене Шекари. Исламский революционный суд также счел молодого человека виновным во "вражде против Бога". По версии следствия, 25 сентября он участвовал в блокировании бульвара в районе Саттар-Хан в Тегеране и ранил ножом члена "Басиджа". Сам активист заявил, что был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".

Массовые выступления в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно". Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года - они затронули 160 городов во всех провинциях страны. Сообщалось также о гибели 61 сотрудника службы безопасности. В общей сложности судебные органы Ирана к настоящему моменту приговорили к смертной казни в связи с протестами не менее 25 человек.

Смотрите также:

Слухи о переговорах – "Заповедник", выпуск 243, 11.12.22

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Шахеды" на службе у Путина: иранские дроны - последняя надежда Кремля? DW Новости

"Шахеды" на службе у Путина: иранские дроны - последняя надежда Кремля? DW Новости

Воздушная тревога по всей Украине звучит почти ежедневно. Нередко удары наносятся целыми "стаями" дронов-камикадзе, которые, судя по всему, ранее Россия закупила у Ирана. И Москва, и Тегеран это отрицают. Украина и Запад в этом уверены, ЕС уже ввел дополнительные санкции против Ирана. Так чем именно помогают российским военным иранские дроны и как долго ими еще будут обстреливать Украину?
26 октября 2022 г.37:59 мин.
external

Киев под ударом иранских дронов. Зачем Путин хочет "закончить" мобилизацию? DW Новости

Киев под ударом иранских дронов. Зачем Путин хочет "закончить" мобилизацию? DW Новости

Украинская столица в понедельник стала целью новых массированных атак с воздуха. Атаковали Киев дроны-камикадзе, предположительно производства Ирана. Ударам дронов подверглась также энергетическая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях. Почему именно на этот вид оружия сделал теперь ставку Кремль? И какие санкции в ответ на это может ввести Евросоюз?
17 октября 2022 г.33:07 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаг ЕС (фото из архива)

Главы МИД стран ЕС обсуждают санкции против России и Ирана

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - представитель иранского духовенства держит в руках петлю, его одеяние горит сзади.

Казни за протесты в Иране: чем они могут обернуться

Казни за протесты в Иране: чем они могут обернуться

Политика4 ч. назад
Спасатели возле дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, рухнувшего после взрыва газа

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Катастрофы23 мин. назад10 фото
Полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра в округе Ницца

VIP- "беженцы": украинские олигархи живут на Лазурном берегу

VIP- "беженцы": украинские олигархи живут на Лазурном берегу

Конфликты11 декабря 2022 г.
Беспилотный летательный аппарат над Киевом

Атака дронов в Одессе и другие события 290-го дня войны

Атака дронов в Одессе и другие события 290-го дня войны

Конфликты10 декабря 2022 г.
Алесь Беляцкий

Алесь Беляцкий: через тюрьму - к Нобелевской премии

Алесь Беляцкий: через тюрьму - к Нобелевской премии

Права человека10 декабря 2022 г.
Логотип "Твиттера"

Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?

Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?

Политика10 декабря 2022 г.
На главную страницу