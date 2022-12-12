ЕС вводит санкции после казни второго демонстранта в Иране

Евросоюз вводит дополнительные санкции в отношении Ирана в связи с серьезными нарушениями прав человека. Решение принято в ходе планового заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Евросоюз вводит дополнительные санкции в отношении Ирана в связи с серьезными нарушениями прав человека. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило агентство dpa со ссылкой на ряд дипломатов в Брюсселе, где проходит плановое заседание Совета ЕС по иностранным делам. Решение принято единогласно после казни в Иране уже второго за пять дней участника протестов.

Как передало иранское агентство Mizan, публичной казни через повешенье в городе Мешхеде на северо-востоке Ирана подвергнут Маджидреза Рахнавард. Он был задержан 23 дня назад. По версии властей в Тегеране, в ходе протестов в ноябре Рахнавард зарезал двух членов военизированного формирования "Басидж", подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Суд обвинил демонстранта во "вражде против Бога" и 29 ноября приговорил к смертной казни.

Санкции в отношении 20 физлиц и одной организации в Иране

Новые ограничительные меры ЕС предполагают, что потенциальные активы 20 иранских физлиц и одной организации в Евросоюзе будут заморожены, фигурантам перечня запрещен въезд в страны сообщества. Главы МИД стран ЕС также одобрили дополнительные санкции в отношении Исламской Республики Иран за поддержку РФ в войне в Украине, передало dpa.

"Европейский Союз призывает иранские власти немедленно прекратить решительно осуждаемую практику вынесения и исполнения смертных приговоров в отношении демонстрантов, а также безотлагательно отменить недавние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить надлежащую правовую процедуру всем задержанным", - подчеркивается в заявлении Совета. ЕС решительно осуждает и "считает неприемлемым любой вид военной поддержки Ираном, - включая поставки беспилотных летательных аппаратов, - незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины, которая грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН", указали главы МИД государств ЕС.

Санкции вступят в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Казнь 23-летнего иранского рэпера

По данным правозащитников, минимум 470 демонстрантов убиты, свыше 18 000 задержаны за время протестов с середины сентября.

О казни первого участника массовых акций в Иране стало известно 8 декабря. Речь шла о 23-летнем рэпере Мохсене Шекари. Исламский революционный суд также счел молодого человека виновным во "вражде против Бога". По версии следствия, 25 сентября он участвовал в блокировании бульвара в районе Саттар-Хан в Тегеране и ранил ножом члена "Басиджа". Сам активист заявил, что был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".

Массовые выступления в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно". Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года - они затронули 160 городов во всех провинциях страны. Сообщалось также о гибели 61 сотрудника службы безопасности. В общей сложности судебные органы Ирана к настоящему моменту приговорили к смертной казни в связи с протестами не менее 25 человек.

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