 ЕС впервые удерживает миллионную помощь Польше | Новости из Германии о Европе | DW | 08.02.2022

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Европа

ЕС впервые удерживает миллионную помощь Польше

Средства Евросоюза для Польши сокращаются из-за невыплаченного ею штрафа, назначенного за отказ прекратить разработку наносящего ущерб экологии угольного разреза.

Угольный разрез Туров в польской в Богатыне

Угольный разрез "Туров" в польской в Богатыне

Из-за судебного спора с Польшей Европейская комиссия впервые удерживает миллионы евро в рамках помощи ЕС для этой страны. Как заявил во вторник, 8 февраля, официальный представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, таким образом Брюссель реагирует на отказ Польши выполнить постановление Европейского суда в Люксембурге.

В сентябре 2021 года суд ЕС принял решение, в соответствии с которым Польша должна выплачивать Евросоюзу по 500 тысяч евро за каждый день неисполнения постановления суда о прекращении  добычи угля  в карьере "Туров", расположенном близ Чехии и немецкой федеральной земли Саксония.

В суд ЕС против Польши в конце февраля 2021 года подала жалобу Чехия, обвинившая соседнее государство в том, что из-за расширения находящегося в Богатыне у чешской границы угольного разреза в приграничных районах Чехии резко понизился уровень  подземных вод. Жители близлежащих населенных пунктов также жалуются на шум и пыль.

Сумма долга растет

21 мая суд ЕС удовлетворил иск Чехии и обязал Польшу немедленно закрыть угольный карьер "Туров".  Польша этот вердикт выполнять отказалась, обосновывая это тем, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности страны, поскольку с разрезом "Туров" связано производство электроэнергии.

В результате Еврокомиссия теперь объявила, что первоначально сократит средства ЕС для Польши на сумму штрафа, причитающегося за первый месяц после вынесения решения, что соответствует эквиваленту в примерно 15 млн евро.

"Комиссия выполняет свои юридические обязательства по взысканию штрафов, наложенных судом", - подчеркнул, обосновывая данное решение, спикер Европейской комиссии Балаж Уйвари.

Постановление Еврокомиссии вступит в силу через десять дней после уведомления Польши, сумма долга которой уже выросла почти до 100 миллионов евро. Варшава недавно дала понять, что готова уступить в этом конфликте.

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    Калийные горы в Германии

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    Калийные горы в Германии

    По соседству с калийными отвалами здесь находятся поля, на которых возделывают рапс.

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    Калийные горы в Германии

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    Калийные горы в Германии

    Белая гора около города Зенде в Нижней Саксонии.

  • Зенде (Sehnde), федеральная земля Нижняя Саксония

    Калийные горы в Германии

    Вид на гору в Зенде сверху после начала озеленения этого отвала.

  • Зенде (Sehnde), федеральная земля Нижняя Саксония

    Калийные горы в Германии

    В Зенде во время заката.

  • Зенде (Sehnde), федеральная земля Нижняя Саксония

    Калийные горы в Германии

    В конце 2015 года на вершине этой озелененной горы установили такую светящуюся рождественскую елку.

    Автор: Максим Нелюбин


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