ЕС сожалеет об отказе Швейцарии от работы над рамочным соглашением

Представители Европейского Союза выразили сожаление в связи с решением Швейцарии прекратить длящиеся с 2014 года переговоры о разработке единого рамочного соглашения, регламентирующего их отношения. "Без этого рамочного договора модернизация текущих отношений будет невозможной", - заявили в среду, 26 мая, в Еврокомиссии. В частности, Евросоюз больше не будет автоматически признавать швейцарскую регистрацию лекарственных средств, прекращаются переговоры о допуске Швейцарии на европейский рынок электроэнергии.

Об отказе от дальнейших переговоров с Евросоюзом в среду объявил президент Швейцарии Ги Пармелен, заявивший, что хотел лично сообщить об этом председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), но та не приняла его предложение беседы. В то же время Пармелен направил фон дер Ляйен письмо, в котором подчеркнул, что Швейцария хочет углублять и поддерживать отношения с ЕС.

Переговоры о соглашении, которое было в общих чертах выработано уже в 2018 году и предусматривало автоматическую адаптацию к изменению европейских норм, зашли в тупик на фоне противодействия швейцарских профсоюзов и некоторых политических партий. В частности, Швейцария ставила под сомнение содержащиеся в нем нормы о государственной помощи, стремилась защитить высокие зарплаты в стране и не допустить жителей ЕС до швейцарских социальных выплат, пишет агентство dpa.

Смотрите также: