 Швейцарцы отстояли соглашение о свободе передвижения с Евросоюзом | Новости из Германии о Европе | DW | 27.09.2020

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Европа

Швейцарцы отстояли соглашение о свободе передвижения с Евросоюзом

Граждане Швейцарии в ходе референдума отвергли идею о прекращении свободного передвижения между их страной и ЕС. Инициатором голосования выступила правопопулистская Швейцарская народная партия.

Пограничный щит между Швейцарией и ФРГ

Пограничный щит между Швейцарией и ФРГ

Граждане Швейцарии на состоявшемся в воскресенье, 27 сентября, референдуме, подавляющим большинством голосов отвергли инициативу, ограничивающую свободное передвижение со странами Евросоюза. По предварительным прогнозам института изучения рынка и общественного мнения GFS Bern, против проголосовали 63 процента участников референдума. 

Инициатором проведения всенародного голосования стала правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP), которая призвала к отмене иммиграционного соглашения с Евросоюзом, заключенного в 1999 году. В соответствии с ним, граждане ЕС получили право свободно жить и работать в Швейцарии. SVP призывала ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу в Швейцарии, чтобы положить конец "неконтролируемой миграции", которая, по мнению партии, вела к росту безработицы в стране и угрожала благосостоянию и безопасности швейцарцев.

Если бы участники референдума поддержали эту инициативу, правительство страны в течение года должно было бы заключить с ЕС новый договор, а в случае провала переговоров расторгнуть старое соглашение в течение 30 дней после окончания этого срока.

Экономические последствия от инициативы SVP были бы катастрофическими

В 1990-х годах Швейцария и ЕС заключили пакет из семи двусторонних соглашений, дающих швейцарским компаниям доступ к европейскому рынку. Одна из договоренностей предусматривала свободное передвижение между Швейцарией и Евросоюзом. Расторжение одного из соглашений означало бы автоматическое прекращение действия остальных шести, таким образом, Швейцария оказалась бы исключена из общеевропейского единого рынка товаров, услуг и рабочей силы.

По этой причине инициатива Швейцарской народной партии еще до референдума вызвала широкое неприятие в стране: против нее выступили не только правительство, парламент и другие партии, но и профсоюзы и ассоциация швейцарских работодателей. Ранее власти страны заявили, что экономические последствия от принятия этой инициативы будут катастрофическими и нанесут серьезный урон отношениям с ЕС.

В настоящее время в Швейцарии проживают 8,6 млн человек, в том числе более 2,1 млн иностранцев. Почти 1,5 млн из них - выходцы из стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии или Лихтенштейна. Кроме того, сотни тысяч жителей Евросоюза, живущие в приграничных со Швейцарией районах, ежедневно ездят туда на работу.

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  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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