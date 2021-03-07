 В Швейцарии введут запрет на паранджу | Новости из Германии о Европе | DW | 07.03.2021

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Европа

В Швейцарии введут запрет на паранджу

Сторонники запрета одежды, полностью скрывающей лицо, победили на референдуме в Швейцарии с минимальным перевесом.

Плакат, призывающий проголосовать на референдуме за запрет на сокрытие лица

Плакат, призывающий проголосовать на референдуме за запрет на сокрытие лица

В Конституцию Швейцарии будут внесены поправки, позволяющие ввести запрет на ношение скрывающей лицо одежды. Таковы обнародованные швейцарской телерадиовещательной корпорацией SFR и онлайн-изданием Tagesanzeiger предварительные результаты референдума, прошедшего в стране в воскресенье, 7 марта. Согласно окончательным данным, за введение ограничений проголосовали около 51,21 жителей Швейцарии, против - 48,7. В голосовании участвовали 51,4 процента граждан страны.

Запрет коснется не только традиционной одежды мусульманских женщин - никаба и паранджи, но и балаклав, которые носят, например, футбольные фанаты и некоторые участники демонстраций.

Судя по результатам референдума, наибольшее число противников сокрытия лица проживают в кантонах Юра, Тичино и Швиц. Противники запрета паранджи оказались в большинстве в кантонах Берн, Женева, Цюрих и некоторых других.

Кроме того, на референдуме швейцарцы отвергли планы правительства ввести электронное удостоверение личности (e-ID). Против высказались 65,36 процента участников голосования. 

Дискуссия о политическом исламе в Швейцарии

Предложение ввести запрет на соответствующие виды одежды вызвало в Швейцарии бурную дискуссию о политическом исламе и правах мусульманок.

Так, женский совет Конференции католических епископов Швейцарии, исламские объединения и некоторые политики-феминистки заявили, что запрет на ношение никаба поставит под угрозу свободу вероисповедания. 

Один из авторов инициативы по запрету никаба в Швейцарии Вальтер Вобман перед телекамерами

Один из авторов инициативы по запрету никаба в Швейцарии Вальтер Вобман

В свою очередь, депутат Национального совета парламента Швейцарии, представляющий правое крыло национал-консервативной "Швейцарской народной партии", Вальтер Вобман в интервью DW незадолго до проведения референдума прокомментировал возможное изменение законодательства так: "Подавлению женщины, обесцениванию ее личности нет места в нашем обществе, поэтому мы и выступили с такой инициативой. В нашем обществе показывают лицо. Это признак нашего свободного, демократического общественного порядка".

Мусульмане в Швейцарии

В Швейцарии в 2009 году запретили сооружение новых минаретов в 300 мечетях страны. В стране с 8,6 млн жителей, 450 тысяч из которых исповедуют ислам, существует лишь 4 минарета. Полицейское ведомство Швейцарии в 2017 году установило около 90 человек, которые радикализировались и выехали из страны, чтобы присоединиться к террористической организации "Исламское государство" или другим радикальным исламским организациям.

Смотрите также:

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    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Большое разнообразие

    Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

  • Женщина в шейле

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Шейла

    Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

  • Женщина в хиджабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб

    В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

  • Женщина в хиджабе амире

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб амира

    Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

  • Женщина в химаре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Химар

    Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

  • Женщина в чадре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Чадра

    Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

  • Женщина в никабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Никаб

    Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

  • Женщина в парандже

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


Смотреть видео 01:30

В чем разница между хиджабом и паранджой?

Контекст

В ФРГ спорят о запрете в школах и вузах страны никаба и паранджи

Дискуссии о запрете никаба и паранджи для школьниц и студенток в Германии поставили на одну сторону баррикад феминисток и консерваторов. Но с жесткими мерами согласны не все.  

Комментарий: Почему запрет паранджи - неверное решение

Германии не нужен запрет на паранджу. Ношение этой одежды - только симптом, речь же в большей степени идет о праве женщин на самоопределение, считает Мартин Муно.  

Год запрету паранджи в Австрии: что изменилось?

Год назад в Австрии запретили носить одежду, скрывающую лицо. Но в стране почти не нашлось мусульманок в никабах, зато нарушителями этого закона иногда оказывались уличные артисты и велосипедисты.  

5 лет запрету на ношение чадры во Франции: успех или провал?

Закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах, был принят во Франции в 2011 году. Его оппоненты считают, что этот закон еще больше разделил французское общество.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Без пяти минут британский премьер Джонсон о Путине, парандже и Брекзите. DW Новости  

Как интегрировать беженцев в Германии: в парандже или без?  

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