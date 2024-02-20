ЕС продлил санкции в отношении России

Сохранение санкций против России целесообразно, пока она в нарушение международного права продолжает применять силу в Украине, сказано в постановлении Совета ЕС. Санкции за ведение войны продлены до 24 февраля 2025 года.

Совет ЕС продлил введенные из-за войны в Украине санкции в отношении России. В постановлении , принятом накануне и опубликованном в официальном журнале Евросоюза во вторник, 20 февраля, указывается, что ограничительные меры продлены до 24 февраля 2025 года.

В документе отмечается, что, пока Россия продолжает нарушать запрет на применение силы, тем самым серьезно нарушая международное право, "целесообразно сохранить в силе все меры", уже введенные Евросоюзом к настоящему времени, а также принять дополнительные меры, если это будет необходимо.

Пакет санкций Евросоюза против РФ был принят накануне полномасштабного вторжения России в Украину - 23 февраля 2022 года за признание Москвой "независимости" сепаратистских формирований в Донбассе.

Санкции были расширены 6 октября 2022 года - в ответ на объявление Россией об аннексии украинских территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

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