ЕС призывает Ирак помочь обуздать незаконную миграцию через Беларусь

Европейский Союз призывает правительство Ирака помочь обуздать незаконный ввоз мигрантов в Литву через Беларусь. В письме, направленном в четверг, 29 июля, европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон министрам внутренних дел стран-членов ЕС, отмечается, что "значительная часть" пересекающих границу с Литвой не имеют права претендовать на убежище в ЕС. "Мы контактируем с иракскими властями для того, чтобы Багдад обеспечил лучший контроль за перелетами в Беларусь и принял бы назад граждан Ирака, которые хотят вернуться добровольно", - цитирует документ агентство AFP.

По словам Йоханссон, кроме Ирака, аналогичные контакты предусмотрены с главами африканских стран Того, Камерун и Гвинея.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что он провел переговоры с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, основной темой которых стал вопрос о том, как справиться с возросшим числом иракских граждан, незаконно пересекающих границу Литвы из Беларуси. "Это вопрос, вызывающий обеспокоенность не только у одного государства-члена, но и у всего ЕС. Мы рассчитываем на поддержку Ирака", - написал Боррель в твиттере.

Миграционный кризис в Литве

Белорусский правитель Александр Лукашенко неоднократно угрожал открыть пункты пропуска на границе для беженцев из зон боевых действий в качестве ответной меры на санкции, введенные Брюсселем против Минска. Особая нагрузка в этом случае падает на Литву, у которой почти 680 км общей границы с Беларусью. По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала нынешнего года на участке литовско-белорусской границы задержаны в общей сложности более трех тысяч нелегальных мигрантов - из них 118 в течение последних 24 часов.

Для поддержки местных пограничников в Литву были направлены уже 35 офицеров Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) и еще четыре европейских эксперта откомандированы в Латвию. Как указала в своем письме Ильва Йоханссон, еще 36 европейских пограничников отправятся на границы Беларуси с балтийскими странами-членами ЕС.

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