ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку после решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией. Об этом во вторник, 3 января, передала британская газета Financial Times (FT).

Инициатива - часть усилий еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис по организации европейского ответа на возможную новую волну эпидемии - после того, как Пекин отказался от так называемой политики "нулевого ковида".

"Комиссар Кириакидис обратилась к китайским коллегам с предложением о солидарности и поддержке, включая экспертную помощь в области общественного здравоохранения, а также пожертвования вакцин ЕС", предусмотренных от различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, отметил чиновник.

У стран - членов Евросоюза имеются избыточные запасы из-за крупных заказов по долгосрочным контрактам с производителями. Пекин пока не ответил на это предложение, добавил собеседник издания.

Китай повсеместно не внедрил западные мРНК-вакцины

КНР полагается на китайские вакцины Sinovac и Sinopharm и еще не внедрил западные - с использованием технологии мРНК - в больших масштабах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря 2022 года заявила, что нынешний охват вакцинацией в Китае недостаточен.

Местные вакцины требуют трех доз для предотвращения тяжелого течения заболевания у уязвимых групп населения. Две дозы обеспечивают лишь 50-процентную защиту для лиц старше 60 лет, сказал на пресс-конференции исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"(Местные вакцины - Ред.) - это просто неадекватная защита для такого большого населения, как население Китая. В такой большой популяции, с таким количеством людей в уязвимых условиях, с таким охватом, мы действительно должны сосредоточиться на вакцинации", - указал эксперт.

По данным ВОЗ, в КНР только 40 процентов лиц старше 80 лет получили три дозы вакцины.

Страны ЕС вводят контроли для въезжающих из КНР

Франция и Испания уже заявили, что введут контроль, поскольку опасаются распространения пока еще не выявленных новых вариантов SARS-CoV-2. Кириакидис настаивает на скоординированных действиях.

Между тем председатель Федеральной ассоциации врачей службы общественного здравоохранения ФРГ Йоханнес Нисен (Johannes Nießen) в интервью газетам медиагруппы Funke призвал к обязательному общеевропейскому экспресс-тестированию всех въезжающих в ЕС из Китая. "В случае взрывного распространения, как это сейчас происходит в Китае, необходимо считаться с тем, что вирус будет мутировать", - считает специалист. Сейчас необходима "единая концепция защиты по всей Европе", добавил он.

Из-за гигантской волны заражений коронавирусом в Китае, целый ряд стран на минувшей неделе утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе - Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. Министерство здравоохранения Италии постановило проверять на COVID-19 "всех пассажиров, прибывающих из Китая и проезжающих через Италию". В ведомстве в то же время отметили, что до сих пор тестирование не выявило каких-либо новых вариантов вируса.

Обязательное тестирование при пересечении границы ФРГ

В Германии президент Всемирной медицинской ассоциации (Weltärztebund) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) призвал ужесточить правила въезда в ФРГ для приезжих из КНР, предписав для них обязательное тестирование на коронавирус и карантин.

Китай три года жил в соответствии с политикой нулевой терпимости к COVID-19. Для этого власти КНР развернули национальную кампанию вакцинации, в результате которой свыше 90 процентов населения привились и ревакцинировались препаратами местного производства.

В декабре 2022 года власти КНР отменили практически все ограничительные меры, которые ассоциировались с проводившимся ранее курсом. После этого в стране был зафиксирован взрывной рост заболеваемости.

Смотрите также: