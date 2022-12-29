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Фото: Noel Celis/AFP/Getty Images
ПолитикаЕвропа

В ЕС считают ненужным тестирование приезжих из КНР на ковид

Сергей Ромашенко
45 мин. назад

По мнению Европейского ведомства по здравоохранению, тестирование не нужно, поскольку в ЕС высокий процент привитых. Между тем США и Италия ввели обязательное тестирование на ковид для приезжих из Китая.

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Европейское ведомство по здравоохранению считает ненужным обязательное тестирование приезжих из Китая на коронавирус на фоне резкого всплеска ковида в КНР. Несмотря на введение обязательного тестирования в США и Италии, распространение таких мер на весь Евросоюз неоправданно, объявил Европейский центр по предотвращению и контролю над заболеваниями в четверг, 29 декабря, в Стокгольме.

В ведомстве объяснили это тем, что в странах ЕС "сравнительно высокий уровень иммунизации и вакцинации", к тому же "варианты коронавируса, циркулирующие в Китае, уже распространены в Евросоюзе".

Обязательное тестирование для приезжих из Китая

Из-за гигантской волны заражений коронавирусом в Китае, целый ряд стран на этой неделе ввели обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. Министерство здравоохранения Италии накануне предписало тестировать на коронавирус "всех пассажиров, прибывающих из Китая и проезжающих через Италию". В ведомстве в то же время отметили, что до сих пор тестирование не выявило каких-либо новых вариантов коронавируса.

В Германии президент Всемирной медицинской ассоциации (Weltärztebund) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) призвал ужесточить правила въезда в ФРГ для приезжих из Китая, предписав для них обязательное тестирование на коронавирус и карантин.

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