 ЕС предлагает ввести санкции против патриарха Кирилла | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.05.2022

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Россия

ЕС предлагает ввести санкции против патриарха Кирилла

Патриарх уже внесен в черновой список приближенных к Кремлю лиц, которых обвиняют в поддержке войны России против Украины, сообщает Reuters.

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), фото из архива

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), фото из архива

Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести персональные санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева), это предложение обсуждалось на заседании ЕК в среду, 4 мая, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

По данным издания, патриарх РПЦ уже внесен в черновой список близких к Кремлю лиц, обвиняемых в поддержке войны России против Украины. Если Кирилла включат в очередной пакет санкций, который дипломаты ЕС будут обсуждать на этой неделе, активы главы Русской православной церкви (РПЦ) за рубежом будут заморожены, а ему самому будет запрещен въезд в страны ЕС.

Ранее с критикой патриарха Кирилла выступил папа римский Франциск, отметив, что тот во время обсуждения войны России против Украины "20 минут зачитывал с листка оправдания войны". В ответ понтифик указал, что церковные служители должны общаться на "языке Иисуса, а не политики" и не могут быть личными "алтарниками" политиков.

В свою очередь РПЦ заявила, что Франциск "избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора" и подобные высказывания "вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-Католической и Русской Православной Церквами". В то же время она признала, что патриарх говорил о Майдане 2014 года как об одном из событий, предшествовавших войне, и о договоренностях НАТО с Россией, которые не раз в негативном ключе упоминал президент РФ Владимир Путин.

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