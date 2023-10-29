ЕС перешел на зимнее время

В ночь на 29 октября в государствах Евросоюза стрелки часов были переведены на час назад.

Германия и другие государства Евросоюза в ночь на воскресенье, 29 октября, перешли на зимнее время: в 2.00 по мск стрелки часов были переведены на час назад.

С 1996 года в ЕС действует единое правило перехода на летнее и зимнее время. В последнее воскресенье марта стрелки часов переводят на час вперед, а в последнее воскресенье октября - на час назад.

Дискуссия от отмене ежегодного перехода на летнее и зимнее время

В марте 2019 года большинство депутатов Европарламента проголосовали за отмену ежегодного перехода на летнее и зимнее время в 2021 году. Однако эта реформа так и не была реализована из-за отсутствия единства между Еврокомиссией и странами - членами ЕС.

Так, правительства ФРГ и ряда других стран ЕС поставили Брюсселю условие: консультации о проведении реформы по отмене перехода на летнее и зимнее время состоятся только после того, как Еврокомиссия предоставит результаты экспертного исследования преимуществ и недостатков этой реформы. Со своей стороны, Еврокомиссия не соглашается проводить подобную "оценку последствий".

Часовые пояса ЕС

На территории ЕС - три часовых пояса: в Ирландии и Португалии действует гринвичское время, в восьми государствах Евросоюза, в том числе Финляндии и странах Балтии - восточноевропейское время (опережающее гринвичское на два часа), а в остальных государствах Евросоюза, включая Германию, - среднеевропейское время, опережающее гринвичское на час.

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