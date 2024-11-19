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ПолитикаГрузия

ЕС отозвал выделенные для правительства Грузии 121 млн евро

Евгений Жуков
19 ноября 2024 г.

Брюссель аннулировал финансовую помощь, выделенную правительству Грузии, и направит эти средства на поддержку гражданского общества в стране.

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Флаги Евросоюза и Грузии на акции протеста в Тбилиси против результатов парламентских выборов
В ЕС намерены направить деньги на поддержку гражданского общества в ГрузииФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

Евросоюз планирует перенаправить средства в размере более 120 миллионов евро, выделенные для правительства Грузии, на другие цели. Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Реагируя на то, что проведение в октябре парламентских выборов в Грузии подтвердило "отход страны от демократии при нынешнем правительстве", ЕС аннулировал поддержку грузинским вооруженным силам по линии Европейского фонда мира, а также отменил выделение 121 миллиона евро непосредственно грузинскому правительству, пояснил Боррель. Эти средства будут перенаправлены "на программы, приносящие пользу гражданскому обществу и напрямую грузинскому народу", указал глава европейской дипломатии.

Чтобы "тщательно изучить произошедшее" на выборах, Брюссель направит в Грузию политическую миссию, а представить свою оценку нарушений на выборах будет приглашен глава миссии по наблюдению за выборами в Грузии от Бюро по демократическим институтам и правам человека.

"Лидеры "Грузинской мечты" увели страну с пути Евросоюза, пойдя против стремлений грузинского народа и цели страны двигаться по направлению к ЕС. Мы все хотим для Грузии одного и того же - вернуть ее на европейский путь, - подчеркнул Жозеп Боррель. - Грузинскому народу я хочу повторить то, что я сказал в прошлом году во время своего визита в Грузию: дверь Европейского Союза останется открытой для Грузии".

Международные наблюдатели не признали выборы в Грузии свободными и справедливыми 

Вскоре после проведения в Грузии парламентских выборов глава дипломатии ЕС заявил, что международные наблюдатели "не признали выборы свободными и справедливыми", зафиксировав нарушения как в ходе избирательной кампании, так и в день голосования. Речь шла, в частности, о случаях запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней.

Победителем на выборах ЦИК в Тбилиси объявил правящую партию "Грузинская мечта" - с результатом около 54 процентов. Оппозиция не согласилась с итогами голосования, а четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, объявили о бойкоте нового парламента. Отказалась признавать официальные результаты и президент Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившая во вмешательстве в выборы Россию.

США и страны Евросоюза призвали расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии.

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