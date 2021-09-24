ЕС осудил Россию за кибератаки в преддверии выборов в Германии

За два дня до парламентских выборов в ФРГ Европейский Союз выступил с осуждением кибератак, проводимых против Германии хакерской группировкой Ghostwriter, которая, предположительно, связана с РФ. "Некоторые государства-члены ЕС наблюдали злонамеренную деятельность в киберпространстве, коллективно именуемую Ghostwriter, и связали ее с российским государством", - заявил в пятницу, 24 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Подобная деятельность неприемлема, поскольку она угрожает нашей целостности и безопасности, демократическим ценностям и принципам, а также основам функционирования наших демократий", - говорится в его заявлении.

Боррель отметил, что ЕС и государства-члены "решительно осуждают эту злонамеренную деятельность, которую все причастные должны немедленно прекратить". "Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать нормы ответственного поведения государств в киберпространстве", - сказал он, добавив, что Евросоюз "рассмотрит возможность дальнейших шагов".

Расследование хакерской кампании России в ФРГ

Ранее в этом месяце стало известно, что генеральный прокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) ведет расследование масштабной хакерской кампании России в преддверии выборов в германский бундестаг. Как сообщил представитель Федеральной прокуратуры изданию Der Spiegel 9 сентября, хакеры из группировки Ghostwriter уже многие месяцы пытаются с помощью так называемого фишинга получить доступ к электронным почтовым ящикам депутатов бундестага и ландтагов (земельных парламентов).

По мнению следствия, за хакерами стоит российская военная разведка ГРУ (Главное управление Генерального штаба армии РФ. - Ред.). В поле зрения Ghostwriter попали преимущественно политики из блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

6 сентября власти Германии призвали российское правительство "незамедлительно прекратить эту недозволенную киберактивность". В Берлине не сомневаются, что за действиями группировки Ghostwriter стоят официальные российские власти, и видят в кибератаках "угрозу для безопасности Федеративной Республики Германия и для демократического процесса волеизъявления" на предстоящих выборах.

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