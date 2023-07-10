ЕС и Новая Зеландия договорились о свободной торговле

Евросоюз намерен увеличить инвестиции в Новую Зеландию на 80 процентов, а товарооборот - на 30 процентов благодаря соглашению о свободной торговле.

Представители Евросоюза и Новой Зеландии подписали соглашение о взаимной свободной торговле, а также об участии Новой Зеландии в программе Horizon Europe, в рамках которой ЕС инвестирует средства в различные исследования. Подписание документа в воскресенье, 9 июля, прокомментировали в совместном обращении председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и новозеландский премьер-министр Крис Хипкинс.

По словам главы Еврокомиссии, подписание соглашений позволит увеличить торговый оборот между странами Евросоюза и островным государством на 30 процентов, а инвестиции ЕС в Новую Зеландию - на 80 процентов. "Мы с нетерпением ждем возможности объединить наши лучшие умы и таланты, чтобы мы могли вместе работать над новым поколением безвредных технологий, биотехнологий, цифровых проектов, здравоохранения", - указала фон дер Ляйен.

В свою очередь премьер-министр Новой Зеландии отметил, что подписанное с ЕС соглашение "приносит огромную пользу обоим партнерам" и отражает совместные ценности государства и Евросоюза.

Договоренность ЕС и Новой Зеландии обязывает решать вопросы климата

Пдписанное соглашение о свободной торговле можно назвать "первопроходцем", отметила глава Еврокомиссии. "Впервые в торговую сделку мы включили обязательства по Парижскому соглашению по климату", - объяснила она.

Речь идет о принятой в 2015 году 196 странами мира резолюции, закрепившей цель не допустить в 21-м веке повышения средней температуры на планете выше, чем на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

Выполнение целей документа не всегда соблюдалось подписавшим соглашение странами, так как резолюция не предполагала штрафных санкций, а расчет строился на то, что страны сами должны ввести соответствующие законы. В Германии этот нюанс привел к судебным разбирательствам между экоактивистами и государством, причем государство процесс проиграло.

Новая Зеландия согласилась сотрудничать с Европолом

Еще одним документом, подписанным представителями ЕС и Новой Зеландией, стало соглашение о сотрудничестве островного государства с полицейской службой Евросоюза (Европолом). Фон дер Ляйен указала, что это сближает "две прочные демократии с одинаковым взглядом на мир и пониманием своих обязанностей".

В связи с этим глава ЕК поблагодарила Новую Зеландию за помощь в поддержке Украины в войне, развязанной Россией, указав на возможность обсудить эти и другие темы на саммите НАТО в Литве. Фон дер Ляйен также поблагодарила власти Новой Зеландии за соблюдение санкций ЕС, введенных в отношении Москвы.

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