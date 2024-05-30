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ENISA: Число кибератак в ЕС удвоилось за последние месяцы

Александра Иванова
30 мая 2024 г.

За многими атаками на европейскую инфраструктуру могут стоять хакеры, связанные с Россией, полагает глава ENISA Юхан Лепассаар.

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Символическая фотография, изображающая хакера за компьютером
Фото: Kacper Pempel/REUTERS

Число кибератак на инфраструктуру ЕС в первом квартале 2024 года оказалось вдвое выше, чем в последнем квартале 2023 года. Такие данные привел Юхан Лепассаар - глава Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA) - в интервью агентству AP, обнародованном в среду, 29 мая.

Юхан Лепассаар, глава Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA)
Юхан ЛепассаарФото: NurPhoto/picture alliance

По оценке Лепассаара, за многими из этих кибератак могут стоять хакеры, связанные с Россией. После начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года число компьютерных взломов, совершенных "по геополитическим мотивам", постоянно росло, указал собеседник AP.

Как поясняет агентство, выборы в Европарламент, а также другие выборы, в частности в парламент Великобритании и президента США, обострило внимание служб безопасности к потенциальным угрозам и "подрывным" кампаниям, финансируемым недружественно настроенными сторонами.

В ежегодном докладе ENISA за 2023 год был зафиксирован рост хакерских атак с использованием вредительских программ, блокирующих доступ к содержимому компьютера до уплаты выкупа, а также атак против общественных институтов.

Атаки были опробованы в Украине

По словам Лепассаара, не все эти атаки были успешными. При этом многие из них сначала были опробованы в Украине и только потом перенесены на страны ЕС, указывает эксперт. "Это часть российской агрессивной войны, которую они ведут физически в Украине, но в цифровом виде также по всей Европе", - считает он.

Одной из опасностей, на которые указал глава ENISA в интервью, является дезинформация западных избирателей при помощи инструментов искусственного интеллекта. В частности, речь идет о видео- и аудиозаписях, созданных по технологии deepfake.

Ранее, в середине мая, о том же предупредила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая в комитете по разведке Сената США. По ее словам, именно Россия является "самой активной иностранной угрозой" для выборов в США. Однако, учитывая новые технологические возможности, которые открывает использование искусственного интеллекта, нельзя исключать, что кампании по дезинформации могут попытаться запустить и другие страны или даже объединения внутри США, добавила она тогда.

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