Макрону вручили Вестфальскую премию мира за 2024 год

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону вручена международная Вестфальская премия мира за 2024 год. "Ты не просто деятель, ты вдохновитель. Там, где другие говорят о границах, ты говоришь о горизонтах", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на церемонии награждения в Мюнстере во вторник, 28 мая - в заключительный день трехдневного визита Макрона в Германию.

Награда присуждена французскому лидеру за "неустанные усилия по сдерживанию конфликта в начале российского вторжения в Украину". Эмманюэль Макрон "призывал к европейскому суверенитету задолго до нападения России", отметил Штайнмайер, который возглавляет жюри премии. Он назвал Макрона "страстным европейцем" и поблагодарил его за приверженность франко-германским отношениям. "То, что Франция и Германия сегодня так близки, не в последнюю очередь - я убежден в этом - благодаря таким людям, как ты, - сказал президент ФРГ о своем французском коллеге. - Ты всегда готов пойти навстречу Германии, инициируешь дискуссию, пытаешься заставить нас действовать здесь и там".

Решение удостоить Макрона этой премии было принято еще в 2023 году. Но церемония награждения была отложена, так как его государственный визит в Германию, намеченный на тот год, был перенесен из-за начавшихся во Франции беспорядков.

Мир после Тридцатилетней войны

Международная Вестфальская премия мира была учреждена в 1998 году в память о Вестфальском мирном договоре, заключенном в Мюнстере и Оснабрюке после разрушительной Тридцатилетней войны. Награду присуждает Экономическое общество Вестфалии и Липпе (WWL) раз в два года. Лауреат получает 100 тысяч евро, это крупнейшая немецкая премия мира, ею удостаивают людей, организации или государства, которые внесли особый вклад в европейскую интеграцию.

Ранее Вестфальской премией мира были награждены, в частности, первый президент Чехии Вацлав Гавел, бывшие канцлеры ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl) и Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, экипаж МКС, король Иордании Абдалла II, а также три страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва.