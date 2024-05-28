Макрону вручили Вестфальскую премию мира за 2024 год

Макрону вручили Вестфальскую премию мира за 2024 год28 мая 2024 г.
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону вручена международная Вестфальская премия мира за 2024 год. "Ты не просто деятель, ты вдохновитель. Там, где другие говорят о границах, ты говоришь о горизонтах", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на церемонии награждения в Мюнстере во вторник, 28 мая - в заключительный день трехдневного визита Макрона в Германию.
Награда присуждена французскому лидеру за "неустанные усилия по сдерживанию конфликта в начале российского вторжения в Украину". Эмманюэль Макрон "призывал к европейскому суверенитету задолго до нападения России", отметил Штайнмайер, который возглавляет жюри премии. Он назвал Макрона "страстным европейцем" и поблагодарил его за приверженность франко-германским отношениям. "То, что Франция и Германия сегодня так близки, не в последнюю очередь - я убежден в этом - благодаря таким людям, как ты, - сказал президент ФРГ о своем французском коллеге. - Ты всегда готов пойти навстречу Германии, инициируешь дискуссию, пытаешься заставить нас действовать здесь и там".
Решение удостоить Макрона этой премии было принято еще в 2023 году. Но церемония награждения была отложена, так как его государственный визит в Германию, намеченный на тот год, был перенесен из-за начавшихся во Франции беспорядков.
Мир после Тридцатилетней войны
Международная Вестфальская премия мира была учреждена в 1998 году в память о Вестфальском мирном договоре, заключенном в Мюнстере и Оснабрюке после разрушительной Тридцатилетней войны. Награду присуждает Экономическое общество Вестфалии и Липпе (WWL) раз в два года. Лауреат получает 100 тысяч евро, это крупнейшая немецкая премия мира, ею удостаивают людей, организации или государства, которые внесли особый вклад в европейскую интеграцию.
Ранее Вестфальской премией мира были награждены, в частности, первый президент Чехии Вацлав Гавел, бывшие канцлеры ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl) и Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, экипаж МКС, король Иордании Абдалла II, а также три страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва.