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Цзян Цзэминь
Цзян ЦзэминьФото: XINHUA/AFP
ПолитикаКитай

Экс-председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет

Екатерина Венкина
38 мин. назад

Цзян Цзэминь скончался от лейкемии и полиорганной недостаточности на 97-м году жизни в Шанхае.

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Бывший председатель КНР и экс-генсек Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Цзян Цзэминь скончался от лейкемии и полиорганной недостаточности на 97-м году жизни в Шанхае. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило агентство Xinhua.

Соответствущую информацию донесли письмом до партии, военных и китайского народа. "Все медицинские процедуры оказались безрезультатаными", - указали в ЦК КПК.

Как напомает агентство AP, Цзян Цзэминь вывел Китай из изоляции после того, как армия на площади Тяньаньмэнь подавила массовые протесты в июне 1989 года.

Провел Китай через исторические изменения

Цзян провел Китай через исторические изменения, включая возрождение ориентированных на рынок реформ, возвращение Гонконга КНР в 1997 году и вступление Пекина во Всемирную торговую организацию в 2001 году.

В то же время при Цзяне власти подавляли инакомыслие, сажали в тюрьму правозащитников, борцов за демократию, запретили религиозное движение "Фалуньгун", которое правящая партия рассматривала как угрозу монополии на власть.

Слухи о том, что здоровье Цзяна ухудшилось, распространились после того, как он пропустил съезд ЦК КПК в октябре, где председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на посту генсека ЦК КПК на третий пятилетний срок.

"Социализм с китайской спецификой"

Цзян Цзэминь родился в 1926 году в Янчжоу (провинция Цзянсу), обучался в университете Цзяотун, в 1985 году стал мэром Шанхая. В 1989 году занял пост генсека ЦК КПК. С 1993 года был председателем КНР и проводил курс Дэн Сяопина на строительство "социализма с китайской спецификой", что предполагало проведение либеральных реформ в экономике при сохранении контроля партии над политической сферой. В 2003 году Цзян Цзэминь передал пост председателя КНР Ху Цзиньтао.

Цзян играл на пианино, любил музыку, по свидетельству AP, во время визита в Великобританию даже пытался уговорить королеву Елизавету II спеть в караоке.

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