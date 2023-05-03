Экс-полковника Росгвардии приговорили к 6 годам за "фейки"

Валерий Котович приговорен к шести годам колонии по статье о "распространении "ложной информации". Коллеги мужчины заявили начальству, что он якобы называл российскую армию оккупантом, пишет "Коммерсант".

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-полковника Росгвардии Валерия Котовича к шести годам колонии по статье о распространении "ложной информации" об использовании ВС РФ с использованием служебного положения, пишет во вторник, 2 мая, газета "Коммерсант".

Котович лишен звания и права занимать ряд должностей в течение трех лет после освобождения. Несколько коллег офицера заявили начальству, что он якобы называл российскую армию оккупантом и агрессором.

Защита обжаловала приговор

Валерий Котович - уроженец Украины, пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела. Он служил во внутренних войсках Украины в Крыму. В 2014 году получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы РФ. С 2020 года служил в должности начальника отдела закупок одного из подразделений Росгвардии.

Своей вины он не признал, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе суда. Приговор пока не вступил в законную силу, защита его обжаловала.

18 марта президент России Владимир Путин подписал законопроект о лишении свободы за "дискредитацию" всех участников войны в Украине - в том числе добровольцев и лиц, помогающих ВС РФ. В статью 207.3 УК, предусматривающую до 15 лет лишения свободы, если "фейки" повлекли тяжкие последствия, добавили пункт о запрете "фейков" о добровольческих формированиях, организациях или физических лицах, которые содействуют в выполнении задач, "возложенных на ВС РФ".

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