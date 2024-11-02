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В РФ экс-глава кафедры вуза задержан по делу о "фейках"

Екатерина Венкина
2 ноября 2024 г.

По данным "66.ru", Сергея Абрамова из Уральского государственного горного университета задержали по делу о "фейках" об армии РФ.

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Наручники
Наручники (фото из архива)Фото: Valery Sharifulin/dpa/TASS/picture alliance

Экс-заведующего кафедрой управления персоналом Уральского государственного горного университета (УГГУ) в Екатеринбурге, 61-летнего Сергея Абрамова задержали по делу о "публичном распространении" "фейков" о вооруженных силах РФ "с использованием служебного положения". Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило местное сетевое издание "Современный портал Екатеринбурга - "66.ru".

На размещенных им кадрах видно, как силовики заходят в здание университета.

По версии учебного заведения, которую привел портал, Абрамова 10 июля уволили с поста, сейчас он - "не сотрудник вуза".

Telegram-канал Ural Mash уточнил, что мужчина числился на полставки в колледже при университете.

На сайте вуза он значится как "доцент, старший преподаватель и кандидат педагогических наук", в учебном заведении он работал с 2006 года.

СК: Проводятся допросы

Между тем в Telegram Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области сообщили о подозрении в отношении жителя Екатеринбурга.

По версии следователей, в марте тот, "являясь преподавателем одного из профессиональных образовательных учреждений, во время занятия в присутствии студентов умышленно допустил высказывания", содержащие "фейки" об армии РФ.

Назначена психолого-лингвистическая судебная экспертиза, проводятся допросы и другие процессуальные действия, заявили в СК. Максимальное наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

 

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