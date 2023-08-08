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Экс-глава МИД Австрии сняла дом в Рязанской области

Екатерина Венкина
43 мин. назад

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, сняла дом в деревне Петрушово, пишет Vidsboku. "Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы - это мой мир", - сказала она.

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Карин Кнайсль танцует с Путиным на своей свадьбе
Путин на свадьбе Карин Кнайсль (18 августа 2018 года)Фото: Roland Schlager/APA/Picturedesk/picture alliance

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал президент РФ Владимир Путин, сняла дом в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. Это утверждает в материале от вторника, 8 августа, рязанская интернет-газета "Вид сбоку" (Vidsboku).

По ее данным, Кнайсль участвовала в фестивале "Макушка лета", организатором которого выступает Дильбар Кладо - супруга ныне покойного члена-корреспондента РАН Алексея Яблокова. "Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы - это мой мир, это тоже мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии", - сказала Кнайсль на фестивале. В прошлом она некоторое время проживала в Зайберсдорфе в Нижней Австрии, где вела небольшое фермерское хозяйство.

В беседе с Vidsboku она сообщила, что была на форуме "Россия - Африка", а Путина в последний раз видела в 2019 году. "Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто", - добавила Карин Кнайсль.

Покинула Австрию

Американская газета The Washington Post 5 июля 2022 года опубликовала статью, в которой сообщила, что бывшая министр иностранных дел Австрии покинула эту страну из-за угроз.В тот же день сама Кнайсль в одном из комментариев в Twitter разъяснила, что покинула страну еще в сентябре 2020 года из-за "постоянных нападок".

Некоторое время провела в Ливане

В Twitter-аккаунте Карин Кнайсль местом ее нахождения указан Ливан. Известно, что экс-политик изучала в университете арабский язык.

В конце мая 2022 года стало известно, что Карин Кнайсль отказалась от поста в совете директоров "Роснефти". Должность в российском госконцерне она занимала около года.

Возглавила центр G.O.R.K.I.

Издание Der Spiegel 17 июня сообщило, что экс-министр стала руководителем центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета, который позиционирует себя как "Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России". Информация об этом есть и на сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 24).

Карин Кнайсль родилась в 1965 году в Вене, обучалась в Венском университете, занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 годы. В Австрии ее критиковали за то, что она продолжала работать в российском госконцерне "Роснефть", несмотря на войну РФ против Украины.

В августе 2018 года свадьбу Кнайсль посетил президент России Владимир Путин. Тогда она рассказала СМИ, что "спонтанно" пригласила на праздник коллег по правительству и Путина, который в то время находился с визитом в Австрии.

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