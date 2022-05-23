Бывшая министр иностранных дел Австрии Кнайсль уходит из "Роснефти"

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подала заявление об отставке с должности члена совета директоров российской компании "Роснефть". "В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров на второй срок", - говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, 23 мая. Причины, побудившие экс-главу австрийского МИДа пойти на этот шаг, указаны не были

Карин Кнайсль состояла в совете директоров "Роснефти" в течение одного года. В Австрии ее критиковали за то, что она продолжала работать в российском госконцерне, несмотря на агрессию РФ против Украины. С 2017 по 2019 годы она занимала пост министра иностранных дел Австрии. Летом 2018 года свадьбу Кнайсль посетил президент России Владимир Путин. Тогда она рассказала СМИ, что "спонтанно" пригласила на свадьбу коллег по правительству и Путина, который в то время находился с визитом в Австрии.

20 мая стало известно об уходе из совета директоров "Роснефти" экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schöder), а также исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Шрёдер работал в этом органе с 2017 года, а Варниг - бывший кадровый сотрудник министерства госбезопасности ГДР ("Штази"), считающийся личным другом Путина, - с 2011 года.

Критика в адрес Герхарда Шрёдера

Европарламент 19 мая призвал включить Шрёдера в санкционный список российских олигархов, если он вопреки войне в Украине будет по-прежнему держаться за свои посты в российских компаниях. В тот же день стало известно, что комитет бундестага по бюджету принял решение сократить статью расходов на содержание полагавшегося Шредеру бюро в германском парламенте и зарплату работающим в нем сотрудникам. Но его пенсия и охрана сохраняются.

Бюро Шрёдера уже с марта лишилось сотрудников, которые отказались работать с экс-канцлером в знак протеста против его позиции в отношении России и были переведены на другие места в аппарате бундестага. Сотрудничество со Шрёдером прекратил и многолетний глава его офиса и спичрайтер - после 20 лет совместной работы.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:53 Экс-канцлер Шредер и история его дружбы с Путиным (04.03.2022)