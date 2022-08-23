 Экс-глава ″Яндекс.Новостей″ запустил альтернативный сервис | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2022

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Россия

Экс-глава "Яндекс.Новостей" запустил альтернативный сервис

Предприниматель Лев Гершензон стартовал альтернативный "Яндекс.Новостям" проект. Пока это бета-версия новостного агрегатора The True Story, который будет собирать сюжеты из материалов СМИ.

Здание компании Яндекс в Москве

Здание компании "Яндекс" в Москве

Бывший руководитель агрегатора новостей  "Яндекс.Новости", предприниматель Лев Гершензон запустил бета-версию альтернативного сервиса The True Story. Об этом он сообщил в понедельник, 22 августа, у себя в Facebook.

"Это бета-версия - то есть не все и всегда работает, не все, что работает, работает так, как нам бы хотелось. Мы будем добавлять новые функциональности, отлаживать и обучать основные алгоритмы, чинить баги", - написал Гершензон.

По его словам, кроме  материалов СМИ, по конкрентым темам будут размещаться посты из соцсетей и любой другой контент, имеющий отношение к тому или иному событию.

"Наша задача - показывать главные события дня и по каждому событию давать краткую информацию и предоставить ссылки на разные материалы СМИ, которые подробно пишут о событии", - пояснил бизнесмен.

Первые инвесторы уже найдены

Как он отметил, его новый проект уже привлек первые инвестиции - найдено почти 5 процентов от предполагаемого годового бюджета. В настоящее время команда The True Story ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

"Сегодняшний запуск, надеюсь, это начало большой истории. Читайте The True Story, делитесь впечатлениями, предлагайте улучшения. Чем лучше и конструктивнее предложение, тем выше вероятность, что оно будет реализовано", - написал Гершензон.

Высказывания Гершензона и последствия для главы "Яндекса"

Напомним, в марте, вскоре после начала войны, развязанной Россией против Украины, против генерального директора "Яндекса"  Тиграна Худавердяна  были введены санкции. Свою роль в этом сыграли, помимо прочего, высказывания Гершензона о том, что "Яндекс.Новости" скрывают от российских пользователей полную картину происходящего.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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