Экипаж космической миссии Polaris Dawn возвратился на Землю

В рамках Polaris Dawn успешно осуществлен первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Миссия установила рекорд, поднявшись на высоту 1400 км по околоземной орбите.

Экипаж частной космической миссии Polaris Dawn, совершив первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос, возвратился на землю. Капсула Dragon с экипажем из четырех человек приземлилась в море возле побережья американского штата Флорида в воскресенье, 15 сентября.

Первая коммерческая исследовательская миссия Polaris Dawn стартовала 10 сентября. С мыса Канаверал в штате Флорида был запущен корабль Crew Dragon. В состав экипажа вошли миллиардер Джаред Айзекман, профинансировавший миссию Polaris вместе с компанией SpaceX, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит, а также две сотрудницы SpaceX - ведущий инженер по космическим операциям Анна Менон и инженер, курирующий подготовку астронавтов, Сара Джиллис.

Рекорд высоты

11 сентября было объявлено, что миссия Polaris Dawn установила рекорд, поднявшись на высоту 1400 км по околоземной орбите. Предыдущий рекорд апогея орбиты - 1373 км - принадлежал пилотируемому кораблю Gemini-11 и держался с 1966 года (дальше от Земли люди летали лишь во время лунных экспедиций). Polaris Dawn также стала самой дальней миссией с момента последнего полета Apollo в 1972 году и самым дальним путешествием в космос, совершенным женщиной.

В ближайшие годы Джаред Айзекман и глава SpaceX Илон Маск планируют еще две миссии в рамках программы Polaris, в том числе первый пилотируемый полет новой ракеты Starship, которая еще находится в разработке. О стоимости этой программы не сообщается.