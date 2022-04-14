 ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на исторически низком уровне | Новости из Германии о Европе | DW | 14.04.2022

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Европа

ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на исторически низком уровне

Базовая процентная ставка сохранена европейским Центробанком на уровне в 0%. В ЕЦБ хотят завершить выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme в третьем квартале.

Здание ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне

Здание ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне

Европейский Центробанк (ЕЦБ) оставил базовую процентную ставку по основным операциям рефинансирования на исторически низком уровне в 0%. Об этом сообщили в четверг, 14 апреля, в пресс-службе ЕЦБ. Без изменений сохранены и процентные ставки по линии маржинального кредитования и депозитам (0,25% и -0,50% соответственно).

Совет управляющих Центробанка ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ будут оставаться на нынешних уровнях, пока инфляция не составит 2% и не будет устойчивой в рамках намеченного горизонта прогнозов.

По итогам заседания Совет пришел к выводу, что выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) должен быть завершен в третьем квартале.

Неопределенность давит на бизнес и потребителей

Прекращение выкупа рассматривается как необходимое условие для повышения процентных ставок, констатирует агентство AFP. В этой связи в последнее время со стороны экспертов все чаще звучали призывы к установлению фиксированной даты окончания выкупа.

"Калибровка чистого объема выкупа в третьем квартале будет зависеть от данных и отражать меняющуюся оценку перспектив Советом управляющих", - констатировали в ЕЦБ.

Текущая ситуация "характеризуется высокой степенью неопределенности", и поэтому Совет управляющих ЕЦБ хотел бы "сохранить гибкость", подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, Центробанк будет "принимать любые необходимые меры" для поддержания ценовой стабильности. В своем заявлении члены Совета отметили, что "агрессия России в Украине" и "сопутствующая ей неопределенность" являются тяжелым бременем как для бизнеса, так и для потребителей.

Инфляция в еврозоне достигла рекордных 7,5%

В марте инфляция в еврозоне достигла рекордных 7,5%, напомнило AFP.

Ранее, 12 апреля, Федеральное статистическое ведомство сообщило, что инфляция в Германии поднялась до пиковых показателей со времен воссоединения страны. В марте рост потребительских цен составил в годовом исчислении 7,3%. Одной из главных причин столь резкого скачка стало увеличение стоимости энергоносителей, в годовом исчислении - на 39,5%.

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    Автор: Клаудиа Ден


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