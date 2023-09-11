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Джокович сравнялся с абсолютным рекордом по "Большим шлемам"

Илья Коваль
11 сентября 2023 г.

Победив в финале US Open россиянина Даниила Медведева, Новак Джокович сравнялся с абсолютным рекордом Маргарет Корт по победам на турнирах "Большого шлема".

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Новак Джокович на US Open 2023
Новак Джокович на US Open 2023Фото: Mike Segar/REUTERS

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат США (US Open), победив в финале турнира в Нью-Йорке в воскресенье, 10 сентября, россиянина Даниила Медведева в трех сетах (6:3, 7:6, 6:3).

Эта победа стала для Джоковича 24-й на турнирах "Большого шлема". Тем самым он обновил собственный рекорд в мужском одиночном разряде. У ближайшего преследователя, испанца Рафаэля Надаля 22 "Больших шлема".

Одновременно Джокович повторил абсолютный рекорд австралийки Маргарет Корт, которая выиграла 24 титула среди женщин. При этом 13 титулов Корт были добыты в период до Открытой эры в теннисе, когда на турниры "Большого шлема" допускали только любителей.

Победы на трех турнирах "Большого шлема" из четырех

Кроме того, 36-летний серб стал самым возрастным теннисистом, побеждавшим на US Open. Ранее в этом году он установил аналогичное достижение на Открытом чемпионате Франции. В 2023-м Новак Джокович победил на трех турнирах "Большого шлема" из четырех возможных. Такой успех покорился ему уже в четвертый раз за карьеру (до этого в 2011, 2015 и 2021 годах) - это тоже абсолютный рекорд в мужском теннисе.

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