  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
СпортСербия

Джокович завоевал 23-й "Большой шлем" и стал рекордсменом

Екатерина Венкина
7 мин. назад

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда в финале "Ролан Гаррос".

https://p.dw.com/p/4SRtC
Сербский теннисист Новак Джокович
Новак ДжоковичФото: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Сербский теннисист Новак Джокович в воскресенье, 11 июня, обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда (7:6 (7:1), 6:3, 7:5) в финальном матче Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос").

Самый возрастной чемпион "Ролан Гаррос" среди мужчин

Серб стал рекордсменом по количеству титулов этой категории в мужском одиночном разряде, обойдя испанца Рафаэля Надаля (22). По количеству выигранных турниров "Большого шлема" в одиночном разряде Джокович сравнялся с американкой Сереной Уильямс. Рекорд принадлежит австралийке Маргарет Корт, на счету которой 24 титула. При этом 13 из них были выиграны в период до Открытой эры, стершей границы между турнирами для профессионалов и для любителей.

Джокович - самый возрастной чемпион "Ролан Гаррос" (36 лет, 20 дней) среди мужчин и первый в истории, кто выигрывал каждый из турниров "Большого шлема" не менее трех раз.

Отец Джокович на фоне флага России и фанат с буквой Z на футболке

Ранее, после победы Новака Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала Australian Open на YouTube-канале австралийского видеоблогера Семена Бойкова появилась запись, на которой отец Новака - Срджан Джокович - стоит на фоне российского флага рядом с мужчиной, на котором надета футболка с буквой Z. Это вызвало резкие протесты посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, призвавшего организаторов турнира принять штрафные меры в отношении отца теннисиста.

Демонстрация флагов России и Беларуси была запрещена на играх Australian Open из-за многочисленных жалоб украинских болельщиков. После случая с Срджаном Джоковичем организаторы турнира вновь предупредили спортсменов и сопровождающих их лиц о запрете определенных флагов и символов.

Смотрите также:

YouTube, Twitter Шарапова и скандал с допингом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Польская теннисистка Ига Швентек после победы на Открытом чемпионате Франции

Ига Швентек из Польши выиграла четвертый "Большой шлем"

Ига Швентек из Польши выиграла четвертый "Большой шлем"

Польская теннисистка в третий раз победила на Открытом чемпионате Франции. Ига Швентек одержала верх над Каролиной Муховой из Чехии.
Спорт10 июня 2023 г.
external

Евгений Кафельников: Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию

Евгений Кафельников: Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию

Российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о том, почему резко изменил свое отношение к Путину и почему поддерживает Любовь Соболь на выборах в Мосгордуму.
Политика12 июня 2019 г.26:15 мин.
external

Сенсационная победа немецкой теннисистки

Сенсационная победа немецкой теннисистки

Анжелик Кербер стала второй ракеткой мира. 28-летняя немецкая теннисистка стала сенсацией на Открытом чемпионате Австралии. Ей удалось обыграть первую ракетку мира американку Серену Уильямс.
Спорт30 января 2016 г.01:05 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Обмен пленными между РФ и Украиной (фото из архива)

Украина и Россия провели новый обмен пленными

Конфликты39 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве

Визит Трюдо в Киев и другие события 472-го дня войны

Визит Трюдо в Киев и другие события 472-го дня войны

Конфликты22 ч. назад
Заставка программы "Геофактор" на DW

Германия и Россия: отчуждение растет

Германия и Россия: отчуждение растет

Политика10 июня 2023 г.29:58 мин.
аэропорт Баку

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Общество10 июня 2023 г.
Дрон типа Vector, производимый для Вооруженных сил Украины в Германии компанией Quantum Systems

Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Технологии10 июня 2023 г.
Херсон после разрушения плотины Каховской ГЭС 7 июня 2023 года

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Катастрофы9 июня 2023 г.
Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Воронеже

Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

Политика9 июня 2023 г.
На главную страницу