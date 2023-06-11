Джокович завоевал 23-й "Большой шлем" и стал рекордсменом

Сербский теннисист Новак Джокович в воскресенье, 11 июня, обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда (7:6 (7:1), 6:3, 7:5) в финальном матче Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос").

Самый возрастной чемпион "Ролан Гаррос" среди мужчин

Серб стал рекордсменом по количеству титулов этой категории в мужском одиночном разряде, обойдя испанца Рафаэля Надаля (22). По количеству выигранных турниров "Большого шлема" в одиночном разряде Джокович сравнялся с американкой Сереной Уильямс. Рекорд принадлежит австралийке Маргарет Корт, на счету которой 24 титула. При этом 13 из них были выиграны в период до Открытой эры, стершей границы между турнирами для профессионалов и для любителей.

Джокович - самый возрастной чемпион "Ролан Гаррос" (36 лет, 20 дней) среди мужчин и первый в истории, кто выигрывал каждый из турниров "Большого шлема" не менее трех раз.

Отец Джокович на фоне флага России и фанат с буквой Z на футболке

Ранее, после победы Новака Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала Australian Open на YouTube-канале австралийского видеоблогера Семена Бойкова появилась запись, на которой отец Новака - Срджан Джокович - стоит на фоне российского флага рядом с мужчиной, на котором надета футболка с буквой Z. Это вызвало резкие протесты посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, призвавшего организаторов турнира принять штрафные меры в отношении отца теннисиста.

Демонстрация флагов России и Беларуси была запрещена на играх Australian Open из-за многочисленных жалоб украинских болельщиков. После случая с Срджаном Джоковичем организаторы турнира вновь предупредили спортсменов и сопровождающих их лиц о запрете определенных флагов и символов.

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